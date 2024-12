Μεξικό: Κατασχέθηκαν 1.100 κιλά φαιντανύλης – Η μεγαλύτερη ποσότητα στην ιστορία της χώρας

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Μεξικού, μέσα από σημερινή τους ανακοίνωση, ανέφεραν πως κατάσχεσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα φαιντανύλης στην ιστορία της χώρας. Πρόκειται για 1.100 κιλά του συνθετικού οπιοειδούς, τα οποία εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σιναλόα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν αντιστοιχούν σε 20 εκατομμύρια δόσεις και ότι το οικονομικό πλήγμα στους διακινητές εκτιμάται σε 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν την τεράστια ποσότητα φαιντανύλης σε δύο αποθήκες στην πόλη Αόμε, χάρη σε στοιχεία που συνέλεξαν από πληροφοριοδότες.

