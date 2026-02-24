Μεξικό: Πώς ένα ερωτικό ραντεβού οδήγησε στον εντοπισμό και τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Ένα ερωτικό ραντεβού φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για τον εντοπισμό του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ο οποίος σκοτώθηκε σε επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας σε ορεινή περιοχή της πολιτείας Χαλίσκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στο κρησφύγετό του ακολουθώντας τα ίχνη γυναίκας που φέρεται να διατηρούσε σχέση μαζί του. Εκτιμάται ότι ο αρχηγός του καρτέλ CJNG κρυβόταν επί ημέρες σε απομονωμένο καταφύγιο στα δασώδη βουνά της περιοχής.

Η επιχείρηση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, ενώ αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου του άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δημοσιεύματα και αναρτήσεις που συνέδεαν την υπόθεση με την influencer María Julissa. Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, η νεαρή γυναίκα φερόταν να είναι σύντροφός του και να συνέβαλε στη διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό του.

🚨💣❗️| JUST IN: This was the last photo of “El Mencho” before his death. He is posing with adult content creator María Julissa, who reportedly provided authorities with information about his whereabouts. pic.twitter.com/JQEUsHcYHj — BeksFCB (@Joshua__Ubeku) February 24, 2026

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για εμπλοκή της συγκεκριμένης influencer. Διεθνή μέσα σημειώνουν ότι οι σχετικές αναφορές δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η ίδια διέψευσε δημόσια οποιαδήποτε σχέση, χαρακτηρίζοντας τις φήμες ψευδείς και επικίνδυνες για την ασφάλειά της.

Από την πλευρά των μεξικανικών αρχών, ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πληροφοριών και από τις ΗΠΑ και ότι ο «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε σε απομονωμένη περιοχή με τη βοήθεια γυναίκας που συνδεόταν μαζί του. Το όνομά της δεν δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα για λόγους προστασίας πηγών, αν και μεξικανικά μέσα ανέφεραν την Guadalupe Moreno Carrillo.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Julissa (@mariajulissa13)

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε συμπεριληφθεί το 2023 σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ λόγω φερόμενων σχέσεων με το καρτέλ CJNG, κάτι που συνεπάγεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς σε οικονομικές συναλλαγές. Παρά ταύτα, τα διαθέσιμα στοιχεία για τη ζωή και τη δραστηριότητά της παραμένουν περιορισμένα, ενώ δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα που να αποσαφηνίζουν πλήρως τον ρόλο της.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς η εξουδετέρωση ενός από τους ισχυρότερους ηγέτες καρτέλ στο Μεξικό ανοίγει νέα κεφάλαια τόσο στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών όσο και στις πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



