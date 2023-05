Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Κυριακής στο Μεξικό, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε βαρύ φορτηγό με ρυμουλκούμενο και μικρό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας Ταμαουλίπας.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε τμήμα αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις πόλεις Ιδάλγο και Σαραγόσα, στο νότιο τμήμα της πολιτείας, που γειτονεύει με τις ΗΠΑ.

Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας «προσέφεραν τη βοήθειά τους και μέχρι στιγμής έχουν διαπιστώσει τον θάνατο 13 ανθρώπων», ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Ταμαουλίπας.

Πηγή προσκείμενη στην εισαγγελία, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, τόνισε πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός του φορτηγού ταξίδευε μαζί με μέλη της οικογένειάς του και μπορεί να έχασε επίσης τη ζωή του, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, τα δεκατρία θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια κι είχαν νοικιάσει το μικρό λεωφορείο για να πάνε από την πόλη Μοντερέι (βόρεια) στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά). Κατά τις πηγές τους, ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους είκοσι νεκρούς.

Η εισαγγελία διευκρίνισε πως η έρευνα στον τόπο της τραγωδίας συνεχίζεται.

Καθώς τα οχήματα πήραν φωτιά μετά τη σύγκρουση, κάποια από τα πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα.

Τα τροχαία στα οποία εμπλέκονται βαριά φορτηγά έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό· τα περισσότερα αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση αρκετών δρόμων και στην κόπωση των οδηγών.