Μία 59χρονη συνελήφθη στην Κω έχοντας στην κατοχή της 25.840 κροτίδες!

08 Απρ. 2026 12:57
Pelop News

Η Αστυνομία στην Κω προχώρησε στη σύλληψη μιας 59χρονης για παράνομη κατοχή – διάθεση ειδών πυροτεχνίας.

[contaisu_summary]

Ανήλικοι στη Ρόδο πιάστηκαν να «λεηλατούν» εστιατόριο

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που έγινε σε κατάστημα της 59χρονης, βρέθηκαν 25.840 κροτίδες διαφόρων τύπων, τα οποία σκόπευε να πουλήσει. Όλα τα είδη πυροτεχνίας κατασχέθηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η αγορά, κατασκευή και εμπορία κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα στη χώρα μας, συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα, ιδιαίτερα με ανήλικους, συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται, κάποιοι μάλιστα σοβαρά σε σημείο ακρωτηριασμού, τύφλωσης ή και κώφωσης εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο.

Συμβουλές της Αστυνομίας
Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημάτων συμβουλεύει – συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς τα εξής:

– Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

– Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.

– Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

– Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου.

– Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

– Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.

– Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:18 Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
15:15 Ο ΑΟ Αιγιαλέων έμεινε εκτός στόχου και τετράδας
15:07 Καλαμάτα: Πάσχα με την αύρα της Μεσσηνίας
15:00 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Π»: Προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο
15:00 Social media κάτω των 15: Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μέτρο, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, το χρονοδιάγραμμα
14:54 Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για απλήρωτες εργαζόμενες πριν το Πάσχα
14:41 Τραμπ προς Ιράν: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Τι λέει για σχέδιο 15 σημείων
14:35 Ιωάννινα: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της και επέστρεψε μεθυσμένη
14:26 Αθώοι οι επτά αστυνομικοί για το έλλειμμα των 700.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη
14:20 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ
14:08 Τα πρώτα πλοία πέρασαν ξανά από το Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ελληνόκτητο το ένα
14:00 Πάτρα: Αποκαταστάσεις 360.000 ευρώ μετά τις πυρκαγιές – Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μετά τις φωτιές του Αυγούστου
14:00 Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στα 67 του
13:57 Σαρωτικοί έλεγχοι για ελληνοποιήσεις κρεάτων ενόψει Πάσχα – Πάνω από 1.800 έλεγχοι και 120 κυρώσεις
13:49 Κωνσταντινούπολη: Διευρύνεται η έρευνα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο
13:42 Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»
13:36 Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου
13:31 Ένταση στον αέρα του OPEN: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη στο «10 Παντού» ΒΙΝΤΕΟ
13:28 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024, αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ