Μία ΑΕΚ για Όσκαρ, πέτυχε ιστορικών διαστάσεων νίκη

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση και πέτυχε νίκη ιστορικών διαστάσεων κόντρα στην Αμπερντίν επικρατώντας 6-0. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της και ταυτόχρονα η πρώτη της σε κύρια φάση διοργάνωσης μετά την εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Χάιντουκ Σπλιτ το 2010 στο Europa League.

Ο Κοϊτά πέτυχε δύο γκολ κι από ένα οι Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα σε ένα βράδυ που η Ένωση θα θυμάται για πολύ καιρό. Το ουσιώδες είναι ότι έκανε το πρώτο βήμα για τη League Phase του Conference League.

Τον δρόμο της κιτρινόμαυρης νίκης άνοιξε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 11ο λεπτό. Ο Μαυριτανός εξτρέμ έκανε υπέροχη ενέργεια με το δεξί, πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας.

Το δεύτερο γκολ ήρθε επτά λεπτά μετά. Ο Ελίασον έφυγε ωραία στην αντεπίθεση μοίρασε κεντρικά στον Ρότα που ήταν έξω από την περιοχή, εκείνος είδε τον Κοϊτά στην περιοχή και τον τροφοδότησε με τον Μαυριτανό να εκτελεί άψογα με πλασέ για το 2-0.

Η ΑΕΚ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 27ο λεπτό. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή της, ο Κοϊτά έδωσε στον Πινέδα κι εκείνος τον Ελίασον που πλάσαρε σωστά για το τρίτο γκολ των κιτρινόμαυρων.

Μαζί με τα τρία γκολ η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τις κεφαλιές των δύο κεντρικών της αμυντικών, Ρέλβας και Βίντα, ενώ είχε κι άλλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Στο δεύτερο μέρος δε συνέχισε το ίδιο φουριόζα, όμως ήταν εκείνη που είχε τις ευκαιρίες. Στο 55ο λεπτό πέτυχε και τέταρτο γκολ. Ο Μάνταλος μοίρασε ωραία στον Πιερό, αυτός πλάσαρε από τη γωνία της περιοχής, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά ο Μαρίν με ωραίο γυριστό την έστειλε στα δίχτυα.

Το όνομά του στη λίστα των σκόρερ έβαλε και ο Λούκα Γιόβιτς στο 81ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Γιόβιτς που κινήθηκε υπέροχα, τσίμπησε την μπάλα προ του αντίπαλου τερματοφύλακα και την έστειλε στα δίχτυα.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Ντέρεκ Κουτέσα στο 87ο λεπτό λεπτό, με τον Ελβετό να σταματάει την μπάλα με ωραίο τακουνάκι και να σκοράρει.

Η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή ένα κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ την επόμενη αγωνιστική στο Conference League φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (76′ Γκατσίνοβιτς), Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος (76′ Γκρούγιτς), Κοϊτά (65′ Κουτέσα), Ελίασον, Μαρίν (68′ Λιούμπιτσιτς), Πιερό (68′ Γιόβιτς).

Αμπερντίν: Μίτοφ, Μίλνε, Κνέστερ, Ντέβλιντ, Γένσεν, Κεσκίνεν (32′ Ντόρινγκτον), Σχίνιε (46′ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62′ Κλάρκσον), Κάρλσον (72′ Γένγκι), Άουρις (46′ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



