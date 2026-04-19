Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες

Σε έναν τελικό αντάξιο του επιπέδου της διοργάνωσης, με ένταση, ανατροπές και μάχη μέχρι τα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβληθεί του Προμηθέα Πατρών με 72-65 και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Σε ένα παιχνίδι όπου καμία ομάδα δεν μπορούσε να επιβληθεί εύκολα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία της τέταρτης περιόδου και «κλείδωσαν» τη νίκη, ολοκληρώνοντας ιδανικά την πορεία τους στη διοργάνωση.

Με ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετή νευρικότητα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο ημίχρονο με 33-28. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Χαϊδεμένο να ανοίγει το σκορ με τρίποντο (3-0), πριν ο Προμηθέας απαντήσει με βολές του Πούλου και τρίποντο του Οικονομίδη για το 5-3 (2’). Τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από υψηλή ένταση και σκληρό παιχνίδι, με έξι φάουλ στα πρώτα τρία λεπτά.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό κυρίως μέσα από την ενέργεια και τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Γκίκα να διαμορφώνει το 13-9 (7’), ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 15-10. Παρά το καλό ξεκίνημα, και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες, με τον Ολυμπιακό να μετρά 6/20 προσπάθειες και τον Προμηθέα 3/14.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Προμηθέας μείωσε στον πόντο (15-14, 11’), όμως οι Πειραιώτες απάντησαν άμεσα (19-14, 12’ και 21-16, 13’), διατηρώντας τον έλεγχο. Ο Οικονομίδης κράτησε τον Προμηθέα κοντά στο σκορ με τρίποντο (21-19, 14’), αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε εκ νέου λύσεις και ανέβασε τη διαφορά (25-19, 15’ και 27-19).

Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε στο 18’ με τον Μπουζούλα στον αιφνιδιασμό (29-19), αναγκάζοντας τον κόουτς Ντάγιο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Προμηθέας αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Οικονομίδη να μειώνει με τρίποντο (29-23) και τον Σταμούλο με δύο βολές να φέρνει τη διαφορά στους τέσσερις (29-25, 19’). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 33-28, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα, αλλά τον Προμηθέα να μένει κοντά και το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό για τη συνέχεια.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Οικονομίδης με τρίποντο μείωσε (33-31, 21’), ενώ ο Μέγγος ισοφάρισε από μακριά (35-35, 23’). Οι Πατρινοί πήραν προβάδισμα (37-35, 24’) και έφτασαν στο 39-35, «τρέχοντας» επιμέρους 11-2, που ανάγκασε τον κόουτς Παντελάκη να καλέσει τάιμ άουτ.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Ο Φυλακτάκης με καλάθι και φάουλ μείωσε (38-39, 25’), ενώ ο Δέδες ισοφάρισε (40-40). Ο Οικονομίδης συνέχισε να δίνει λύσεις με δύο τρίποντα για το 46-40 (26’), όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στον αιφνιδιασμό με Μπουζούλα και Νικολάου (44-46, 27’). Το παιχνίδι απέκτησε εξαιρετικό ρυθμό, με συνεχείς εναλλαγές. Ο Μπουζούλας με καλάθι και φάουλ μείωσε στον πόντο (47-48, 28’), πριν ο Φυλακτάκης με buzzer beater τρίποντο ισοφαρίσει σε 53-53 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι (55-55, 32’ και 57-56, 34’), με τον Σκληρό να δίνει προβάδισμα στον Προμηθέα (60-56). Ο Μπουζούλας απάντησε άμεσα με τρίποντο (59-60) και λίγο αργότερα έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (61-60, 35’). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο. Ο Φυλακτάκης έκανε το 63-60 (36’), ενώ ο Τουρής με επιθετικό ριμπάουντ ανέβασε τη διαφορά στο 66-60 (37’). Ο Προμηθέας προσπάθησε να μείνει στο παιχνίδι (66-62), όμως ο Καζιάνης με καθοριστικό τρίποντο διαμόρφωσε το 69-63 (39’).

Το «τελειωτικό χτύπημα» ήρθε από τον Παπαϊωάννου, ο οποίος με τρίποντο στην εκπνοή της επίθεσης, 48 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, έκανε το 72-63, «σφραγίζοντας» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα επικράτησε με 72-65 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη διοργάνωση.

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Ζακεστίδης-Τούσης. Τα 10λεπτα: 15-10, 33-28 (ημ.), 53-53, 72-65.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Νόττας , Δέδες 2, Νικολάου 2, Χαϊδεμένος 14 (2), Παπαϊωάννου 9 (1), Καζιάνης 7 (1), Κουμπούλης, Γκίκας 8, Φυλακτάκης 12 (1), Μπουζούλας 14 (1), Τουρής 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Δίπλαρος, Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 2, Πούλος 14 (1), Παπαδάτος , Φαληδέας , Σκληρός 3, Μέγγος 11 (1), Οικονομίδης 25 (6), Βιτωράκης, Σταμούλος 8, Κατσιγιάννης 2.

Μετά την ολοκλήρωση ενός τελικού υψηλού επιπέδου, με ένταση και δυνατές μονομαχίες μέχρι το φινάλε, οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης στάθηκαν στην προσπάθεια, τη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών και τη συνολική πορεία των ομάδων τους στη διοργάνωση, μιλώντας για την κατάκτηση του τίτλου αλλά και τα συναισθήματα που αφήνει ένας μεγάλος τελικός. Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Γιώργος Παντελάκης (Προπονητής Ολυμπιακού): «Θεωρώ ότι ήμασταν προετοιμασμένοι όπως έπρεπε για έναν τελικό. Ένας τελικός είναι πάντα ένα διαφορετικό παιχνίδι, απαιτεί άλλα στοιχεία και τα παιδιά πρέπει να βρουν μέσα τους την ενέργεια για να ανταποκριθούν. Πιστεύω πως ήταν απόλυτα έτοιμοι πνευματικά για αυτή τη συνθήκη.

Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Κλείνει ένας κύκλος για μια φουρνιά που είχε κατακτήσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και πλέον κατακτά και των Εφήβων. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Περάσαμε από αρκετές διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, όμως η κατάκτηση του τίτλου αφήνει μια πολύ όμορφη γεύση. Εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά, ειδικά σε εκείνα που ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην εφηβική κατηγορία. Συγχαρητήρια στον Προμηθέας Πατρών, αλλά και σε όλες τις ομάδες της διοργάνωσης. Το επίπεδο ήταν εξαιρετικό και υπήρχε πολύ ταλέντο. Εύχομαι όλα τα παιδιά να προχωρήσουν και να βρουν τον δρόμο τους στο άθλημα».

Ιωάννης Ντάγιος (Προπονητής Προμηθέα Πατρών): «Δεν νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πολύ καλά το σημερινό παιχνίδι από την αρχή. Αντιδράσαμε σε κάποια σημεία και παίξαμε λίγο καλύτερα, πιο κοντά σε αυτό που έχουμε δείξει όλη τη χρονιά, όμως συνολικά δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα θέλαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακός.

Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μας για τη μεγάλη εξέλιξη που είχαν μέσα στη χρονιά. Όπως τους είπα και στα αποδυτήρια, για εμάς η δουλειά συνεχίζεται, καθώς από αύριο επιστρέφουμε στις προπονήσεις για τους στόχους που έχουμε μπροστά μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη διοργάνωση, που ήταν εξαιρετική και από τις καλύτερες που έχουμε συμμετάσχει».

Στέφανος Γκίκας (Αθλητής Ολυμπιακού): «Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στον Προμηθέας Πατρών. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, με μεγάλη ένταση. Το μετάλλιο αυτό ήρθε πολύ δύσκολα, με μεγάλη προσπάθεια και πολλές θυσίες. Ήμασταν όλοι έτοιμοι ενεργειακά, πήραμε τα ριμπάουντ και σε πολλά σημεία κυριαρχήσαμε. Υπήρξαν στιγμές που χάσαμε τον έλεγχο, όμως συνεχίσαμε να παλεύουμε και στο τέλος καταφέραμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπαίου

Στάθης Οικονομίδης (Αθλητής Προμηθέα Πατρών): «Καταρχάς συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακός. Το πλάνο μας δεν λειτούργησε όπως θέλαμε. Μέχρι το τέλος είχαμε εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μας και στην ομάδα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαστε προφανώς στεναχωρημένοι, όμως φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά για την προσπάθειά μας».

