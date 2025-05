Μια γάτα… θαύμα: Έζησε μετά από πτώση 115 μέτρων που σκότωσε το ζευγάρι που την είχε

Μια γάτα ηλικίας περίπου 12 ετών επέζησε εντυπωσιακά έπειτα από πτώση σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στο Εθνικό Πάρκο Μπράις Κάνιον, στη Γιούτα των ΗΠΑ, πτώση που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους που τη συνόδευαν. Η φιλοζωική οργάνωση Best Friends Animal Society, που ανέλαβε τη φροντίδα της, ανακοίνωσε πως το ζώο βρέθηκε ζωντανό μέσα σε ένα μαύρο, γρατζουνισμένο μεν, αλλά γερό κλουβί μεταφοράς, που φαίνεται να την προστάτευσε από τη συντριβή.

Η γάτα εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, δίπλα στις σορούς του 45χρονου Μάθιου Νάνεν και της 58χρονης Μπέιλι Κρέιν, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το γραφείο του τοπικού σερίφη. Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα φαίνεται να συνέβη μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Το ζώο, που οι διασώστες βάφτισαν «Mirage», μεταφέρθηκε άμεσα για φροντίδα στην οργάνωση Best Friends Animal Society. Όπως αναφέρουν, παρότι είχε πόνους, ήταν ήρεμη, φιλική με τους κτηνιάτρους, και κατάφερε να φάει και να πιει μόνη της. Η επιβίωσή της θεωρείται θαύμα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη φονική δύναμη της πτώσης που στάθηκε μοιραία για τους ανθρώπους της.

Mirage, a senior cat, miraculously survived a nearly 400-foot fall off a Bryce Canyon cliff that left two people dead.

FULL STORY: https://t.co/oQjcE4NSzW pic.twitter.com/RQDkGsRIKI

— KUTV2news (@KUTV2News) May 1, 2025