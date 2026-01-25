«Μια ομάδα-μια οικογένεια» το μήνυμα στην κοπή της βασιλόπιτας της Ενωσης – Φωτογραφίες

«Μια ομάδα-μια οικογένεια» το μήνυμα στην κοπή της βασιλόπιτας της Ενωσης - Φωτογραφίες
25 Ιαν. 2026 15:41
Pelop News

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο στα Κρύα Ιτεών, σε μια εκδήλωση στην οποία έδωσαν «παρών» φίλοι, γονείς, συνεργάτες, χορηγοί, εκπρόσωποι αρχών και αθλητικών σωματείων και φυσικά η «καρδιά» της ομάδας, οι παράγοντες, οι προπονητές και κυρίως οι αθλητές και οι αθλήτριες του Συλλόγου.

Οπως ανέφερε και ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Μαρλαφέκας: «Ενωση! Μία ομάδα, μία μεγάλη οικογένεια που στηρίζεται σε κοινές αξίες, σε σεβασμό και σε αγάπη για τα παιδιά». Το πρόγραμμα περιελάμβανε και πολλές βραβεύσεις.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ενωσης:

