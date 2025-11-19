Μια τελευταία υπόκλιση: Το viral βίντεο του Εύζωνα που αποχαιρετά την Προεδρική Φρουρά

Ένα βίντεο που αποτυπώνει την τελευταία υπηρεσία ενός νεαρού Εύζωνα συγκίνησε δεκάδες χιλιάδες χρήστες στα social media, με τις εικόνες της αποχώρησής του από την Προεδρική Φρουρά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Μια τελευταία υπόκλιση: Το viral βίντεο του Εύζωνα που αποχαιρετά την Προεδρική Φρουρά
19 Νοέ. 2025 14:05
Pelop News

Η εμπειρία της θητείας στην Προεδρική Φρουρά είναι από τις πιο ξεχωριστές για έναν στρατεύσιμο, με ένταση, πειθαρχία και περηφάνια. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε ένα συγκινητικό βίντεο που τις τελευταίες ώρες συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok, δείχνοντας τη στιγμή που ένας νεαρός Εύζωνας αποχαιρετά την υπηρεσία του και τους συναδέλφους του.

Σχεδόν 300.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες συγκέντρωσε ένα βίντεο στο TikTok, καταγράφοντας την τελευταία υπηρεσία ενός νεαρού στρατεύσιμου στην Προεδρική Φρουρά. Το στιγμιότυπο έχει προκαλέσει συγκίνηση, καθώς αποτυπώνει την τελετουργική αυστηρότητα της «αλλαγής», αλλά και το συναισθηματικό φορτίο της αποχώρησης.

Ο νεαρός φαίνεται εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά καθώς εκτελεί για τελευταία φορά τα παραγγέλματα. Οι δύο Εύζωνες ολοκληρώνουν την τελετή με τη χαρακτηριστική ακρίβεια που απαιτεί ο ρόλος τους, ενώ γύρω τους βρίσκονται φίλοι, συνάδελφοι και μέλη της Φρουράς, οι οποίοι παρακολουθούν και χειροκροτούν συγκινημένοι.

Η πιο δυνατή στιγμή του βίντεο καταγράφεται αμέσως μετά το τελευταίο παράγγελμα: ο νεαρός Εύζωνας σπάει τη στάση του, αγκαλιάζει συναδέλφους του, ενώ δεν λείπει και η συγκίνηση ακόμη και από τον επικεφαλής της Φρουράς, ο οποίος εμφανίζεται να μοιράζεται το συναίσθημα της στιγμής.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με λόγια θαυμασμού και συγκίνησης, αποτίοντας φόρο τιμής στη σοβαρότητα, την αυταπάρνηση και την πειθαρχία που απαιτεί η υπηρεσία στην Προεδρική Φρουρά — αλλά και στον συμβολισμό της στιγμής, όταν ένα κεφάλαιο γεμάτο τιμή φτάνει στο τέλος του.

@tziomallos8 Ευγνώμων που το ζήσαμε μαζί 🔗🔗@Steve_cold #euzones #greekarmy🇬🇷 #lastdance #syntagma #brotherhood ♬ sonido original – Kore Blanco

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 H Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές – Φόβοι για επιθέσεις
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ