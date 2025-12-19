Μιχαηλίδου – Γκίκας για την ενίσχυση της οικογένειας και της γονεϊκότητας στη νησιωτική χώρα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας. Αντικείμενο της συνάντησής τους ήταν η συζήτηση σχετικά με την υφιστάμενη συνεργασία των δύο Υπουργείων, με έμφαση στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κοινών στοχευμένων πολιτικών στήριξης της οικογένειας και της γονεϊκότητας στη νησιωτική χώρα και ειδικότερα στα μικρά νησιά.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό συζητήθηκε επίσης και η περαιτέρω επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στη νησιωτική χώρα. Το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει η εξειδίκευση των πολιτικών και των μέτρων που θα εφαρμοστούν και θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε: «Tο YΚΟΙΣΟ έχει ως βασική του αποστολή τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που αποτελεί εθνική προτεραιότητα και κεντρικό στόχο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Οι νησιώτισσες και οι νησιώτες μας προσπαθούν καθημερινά να υπερβούν τις αντικειμενικές δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και οφείλουμε να τους διευκολύνουμε με πολιτικές και πρωτοβουλίες. Στο δρόμο αυτό συμπορευόμαστε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να φέρουμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σημείωσε: «Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής για την νησιωτικότητα. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, είναι ακριβώς, η ρήτρα νησιωτικότητας να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές που αφορούν στην νησιωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα μία ουσιαστική συζήτηση με την Υπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου πάνω στις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό, με έμφαση στην νησιωτική χώρα και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Εξετάσαμε δε και την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στην νησιωτική χώρα. Ευχαριστώ την κα Υπουργό για την λίαν εποικοδομητική συνεργασία.»

