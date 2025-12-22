«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα σε μία εβδομάδα

Το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 34 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες

22 Δεκ. 2025 21:11
Pelop News

Από την τροχαία συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων.

Το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 34 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 802 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 31 διανομείς), 93 επιβάτες δίκυκλων και 118 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

583 στην Αττική,
76 στην Κρήτη,
72 στα Ιόνια Νησιά,
61 στη Δυτική Ελλάδα,
55 στη Θεσσαλονίκη,
54 στο Νότιο Αιγαίο,
36 στην Πελοπόννησο,
26 στη Θεσσαλία,
16 στην Ήπειρο,
12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
12 στη Στερεά Ελλάδα,
9 στο Βόρειο Αιγαίο και
9 στην Κεντρική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

