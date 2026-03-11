Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος

Στάση αναμονής φαίνεται ότι κρατούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το αγοραστικό ξέσπασμα χθες, με τη ροή των εντολών να είναι κατακόρυφα μειωμένη και τις κινήσεις ιδιαίτερα επιλεκτικές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έμεινε σήμερα εντός εξαιρετικά στενού εύρους διακύμανσης για τα δεδομένα των ημερών, μόλις 28,57 μονάδων και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.183,44 μον. με μικρά κέρδη 0,21%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.449,72 μονάδες με μεταβολή μόλις +0,04% και ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέληξε στις 5.555,22 μον. με +0,22% ενώ ο FTSEM της μεσαίας διαφοροποιήθηκε αισθητά με κέρδη 1,16% στις 2.664,54 μον.

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό που χαρακτήρισε την ημέρα ήταν η καθίζηση του τζίρου σε μόλις 208,9 εκατ. ευρώ (χθες 327,20 εκατ., προχθές 394,18 εκατ.), εκ των οποίων τα 17,11 εκατ. σε 15 πακέτα (2 στην Alpha για 5,6 εκατ., 2 στην ΕΤΕ για 2,7 εκατ., 1 στην Πειραιώς για 2,3 εκατ., 3 στην ΔΕΗ για 1,7 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών να μένει αντίστοιχα στα 32,05 εκατ. τεμάχια.

Σε αυτό το πλαίσιο η συνεδρίαση φάνηκε να έρχεται ως συνέχεια των τελευταίων ωρών της χθεσινής, κατά την οποία είχε αρχίσει να γίνεται ήδη διακριτή μια τάση… απόσυρσης των επενδυτών, όντας ικανοποιημένοι πιθανώς από την αισθητή ανάκαμψη των αποτιμήσεων.

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Παρά την οριακή τελική μεταβολή του ΔΤΡ, στον δείκτη έγινε περισσότερο από το 58% του τζίρου της ημέρας (συνολικά 120,9 εκατ.) με τις συστημικές να ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις και περισσότερο ευνοημένες τις δύο μικρότερες.

H Πειραιώς με 35,7 εκατ. ενισχύθηκε κατά 0,87% στα 7,65 ευρώ και η Alpha με 28,7 εκατ. κατά 0,82% στα 3,54.

Αντίθετα, η ΕΤΕ με 27 εκατ. υποχώρησε στα 13,61 με -0,98% και η Eurobank με 22,6 εκατ. στα 3,64 με -0,82%.

Σημειώνεται ότι η Goldman Sachs αναφέρθηκε σήμερα στις συζητήσεις που είχε με τις ελληνικές τράπεζες το προηγούμενο διήμερο στην Αθήνα.

Η Optima (2,5 εκατ.) συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα από το ράλι 9,3% χθες καταγράφοντας νέα άνοδο 2,57% στα 9,19 και η Κύπρου (4,4 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 1,36% στα 8,94.

Στην κορυφή του 25άρη βρέθηκε η Aegean (2 εκατ.) που “πέταξε” στα 12,40 με +5,08% ενόψει της ανακοίνωσης των μεγεθών της αύριο, με τον ΟΤΕ (11,4 εκατ.) να ακολουθεί με +3,55% στα 17,50.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (5,2 εκατ.) ανέκτησε τα 35 ευρώ με +1,33% και η Metlen (6,7 εκατ.) επανήλθε σε θετικό έδαφος με +1,1% στα 36,80, ενώ η ΕΥΔΑΠ (2,2 εκατ.) σημείωσε άνοδο 1,18% στα 8,55.

