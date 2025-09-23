Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας

Η πόλη που συνδυάζει ιστορία, design και γαστρονομία

Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23 Σεπ. 2025 23:55
Pelop News

Το Μιλάνο, η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και έδρα του Χρηματιστηρίου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ένα διαφορετικό σαββατοκύριακο. Πόλη σύμβολο της μόδας και του design, προσφέρει στον επισκέπτη ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα αλλά και αυθεντικές γευστικές εμπειρίες.

Τα must see αξιοθέατα

Duomo di Milano: Ο γοτθικός καθεδρικός ναός δεσπόζει στο κέντρο και εντυπωσιάζει με την ταράτσα και την πανοραμική θέα.

Piazza del Duomo: Η πιο πολυσύχναστη πλατεία της πόλης, ακριβώς δίπλα στον ναό.

Galleria Vittorio Emanuele II: Ο «ναός» της μόδας και ένα από τα παλαιότερα εμπορικά κέντρα του κόσμου.

Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας

Quadrilatero della Moda: Η συνοικία των haute couture οίκων μόδας με βιτρίνες-έργα τέχνης.

Santa Maria delle Grazie: Εκεί φιλοξενείται ο «Μυστικός Δείπνος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι (απαραίτητη προκράτηση εισιτηρίων).

Teatro alla Scala: Η διάσημη όπερα του Μιλάνου, «σπίτι» της Μαρίας Κάλλας.

Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας

Pinacoteca di Brera: Σπουδαία συλλογή αναγεννησιακής τέχνης με έργα Bellini, Mantegna, Tintoretto.

Castello Sforzesco: Εντυπωσιακό κάστρο με μουσεία και όμορφους κήπους.

Stadio San Siro (Giuseppe Meazza): Θρύλος του ποδοσφαίρου και έδρα των ομάδων Μίλαν και Ίντερ.

Η γαστρονομική εμπειρία

Το Μιλάνο θέλει περπάτημα και… aperitivo! Στα υπαίθρια μαγαζιά και στα μικρά bistrot θα απολαύσετε αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, panzerotti, το περίφημο risotto alla Milanese με σαφράν, αλλά και κλασικά ιταλικά γλυκά όπως tiramisu και gelato.

Γιατί να ξαναπάτε

Με τα κανάλια Navigli, τα πάρκα, τα μουσεία και τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιταλικής φινέτσας, το Μιλάνο είναι από εκείνες τις πόλεις που δύσκολα τις επισκέπτεσαι μόνο μία φορά.

Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ