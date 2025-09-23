Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας

Το Μιλάνο, η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και έδρα του Χρηματιστηρίου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ένα διαφορετικό σαββατοκύριακο. Πόλη σύμβολο της μόδας και του design, προσφέρει στον επισκέπτη ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα αλλά και αυθεντικές γευστικές εμπειρίες.

Τα must see αξιοθέατα

Duomo di Milano: Ο γοτθικός καθεδρικός ναός δεσπόζει στο κέντρο και εντυπωσιάζει με την ταράτσα και την πανοραμική θέα.

Piazza del Duomo: Η πιο πολυσύχναστη πλατεία της πόλης, ακριβώς δίπλα στον ναό.

Galleria Vittorio Emanuele II: Ο «ναός» της μόδας και ένα από τα παλαιότερα εμπορικά κέντρα του κόσμου.

Quadrilatero della Moda: Η συνοικία των haute couture οίκων μόδας με βιτρίνες-έργα τέχνης.

Santa Maria delle Grazie: Εκεί φιλοξενείται ο «Μυστικός Δείπνος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι (απαραίτητη προκράτηση εισιτηρίων).

Teatro alla Scala: Η διάσημη όπερα του Μιλάνου, «σπίτι» της Μαρίας Κάλλας.

Pinacoteca di Brera: Σπουδαία συλλογή αναγεννησιακής τέχνης με έργα Bellini, Mantegna, Tintoretto.

Castello Sforzesco: Εντυπωσιακό κάστρο με μουσεία και όμορφους κήπους.

Stadio San Siro (Giuseppe Meazza): Θρύλος του ποδοσφαίρου και έδρα των ομάδων Μίλαν και Ίντερ.

Η γαστρονομική εμπειρία

Το Μιλάνο θέλει περπάτημα και… aperitivo! Στα υπαίθρια μαγαζιά και στα μικρά bistrot θα απολαύσετε αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, panzerotti, το περίφημο risotto alla Milanese με σαφράν, αλλά και κλασικά ιταλικά γλυκά όπως tiramisu και gelato.

Γιατί να ξαναπάτε

Με τα κανάλια Navigli, τα πάρκα, τα μουσεία και τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιταλικής φινέτσας, το Μιλάνο είναι από εκείνες τις πόλεις που δύσκολα τις επισκέπτεσαι μόνο μία φορά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



