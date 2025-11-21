Μήνυμα 112 σε Αρτα και Ιωάννινα λόγω της κακοκαιρίας

Μήνυμα από το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εστάλη το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 112.

Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία

Λίγο αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 για την Άρτα.

