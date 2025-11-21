Μήνυμα 112 σε Αρτα και Ιωάννινα λόγω της κακοκαιρίας
Προς το παρόν πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών
Μήνυμα από το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εστάλη το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.
«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 112.
Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
Λίγο αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 για την Άρτα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News