Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή θεομηνία που έπληξε τα ξημερώματα τη βόρεια Κέρκυρα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, οδηγώντας τις αρχές στην απόφαση να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα, ενώ αναβάλλονται και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου.

Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
21 Νοέ. 2025 12:39
Pelop News

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, έπειτα από τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία. Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένοι δρόμοι συνθέτουν εικόνα εκτεταμένων προβλημάτων στα χωριά της περιοχής, ενώ οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο σχολείων και την αναβολή αθλητικών διοργανώσεων.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο δημαρχείο, παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και στελεχών της Πυροσβεστικής. Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών καταστροφών που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, η οποία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη βόρεια πλευρά του νησιού.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ αναβάλλονται και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας καθιστούν προβληματική τη λειτουργία εγκαταστάσεων και τη μετακίνηση μαθητών και πολιτών.

Οι καταστροφές που καταγράφηκαν είναι εκτεταμένες: κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων, αποκλεισμένοι δρόμοι και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν πλήξει πολλές περιοχές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες και Σιδάρι, όπου τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το περιστατικό κατάρρευσης ολόκληρης πλαγιάς στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η κατολίσθηση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιπολικά και σε σταθμευμένα οχήματα, υπογραμμίζοντας το εύρος της καταστροφής και την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ
13:35 Αγρίνιο: Η μάνα που στέκεται δίπλα στον 18χρονο Μάριο στην Εντατική του Τορίνο και του εύχεται «χρόνια πολλά»
13:27 Ανδρουλάκης: «Έλλειμμα ασφάλειας στην Ευρώπη – Δεν γίνεται η Ελλάδα να αλλάζει στρατηγική σαν διακόπτη»
13:27 Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)
13:21 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου
13:12 Οι προειδοποιήσεις της Europol: Πώς εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσα από video games
13:07 Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ
13:03 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Φραγκιαδάκη
13:01 Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σπάει κάθε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει – Ξεπέρασε ακόμη και τον Χάρι Πότερ σε προπαραγγελίες
13:00 Κ. Αχαΐα: Σκελετός και αμφορέας στο νέο Δημαρχείο – Θα εξεταστούν από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
12:53 Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη
12:39 Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
12:35 Παπασταύρου κατά Φάμελλου: «Αδαής ή συκοφάντης;» – Σκληρή σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες
12:30 «Βραχιολάκια» σε φυγόποινες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
12:30 Αίγιο: Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων – Συγκίνηση και κατάνυξη
12:20 Κύματα από τα βάθη: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για το φαινόμενο που συγκλόνισε τη Σαντορίνη το 2025
12:18 Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»
12:15 Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα
12:15 Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά: «Πατέρα μου αγαπημένε… μέχρι να ξαναβρεθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ