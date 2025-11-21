Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, έπειτα από τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία. Κατολισθήσεις, πλημμύρες και αποκλεισμένοι δρόμοι συνθέτουν εικόνα εκτεταμένων προβλημάτων στα χωριά της περιοχής, ενώ οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο σχολείων και την αναβολή αθλητικών διοργανώσεων.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο δημαρχείο, παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και στελεχών της Πυροσβεστικής. Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών καταστροφών που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, η οποία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη βόρεια πλευρά του νησιού.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ αναβάλλονται και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας καθιστούν προβληματική τη λειτουργία εγκαταστάσεων και τη μετακίνηση μαθητών και πολιτών.

Οι καταστροφές που καταγράφηκαν είναι εκτεταμένες: κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων, αποκλεισμένοι δρόμοι και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν πλήξει πολλές περιοχές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες και Σιδάρι, όπου τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το περιστατικό κατάρρευσης ολόκληρης πλαγιάς στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η κατολίσθηση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιπολικά και σε σταθμευμένα οχήματα, υπογραμμίζοντας το εύρος της καταστροφής και την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών.

