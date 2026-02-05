Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι στους κατοίκους της Τριφυλίας στη Μεσσηνία, με αφορμή την κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και συνιστούν στους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όπου απαιτείται.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 5, 2026

