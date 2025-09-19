Μήνυμα Πιερρακάκη στο Ecofin: Καινοτομία και ανάπτυξη αντί για διαχείριση κινδύνων

Στην Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιούνται οι άτυπες συνεδριάσεις των συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, θέτοντας στο επίκεντρο το όραμά του για μια οικονομία που δεν περιορίζεται στη διαχείριση κινδύνων αλλά ενθαρρύνει ενεργά την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Ο κ. Πιερρακάκης αύριο θα προεδρεύσει στη συζήτηση των Ευρωπαίων ομολόγων του με αντικείμενο την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο των εργασιών.

«Συναντιόμαστε εδώ, στην όμορφη πόλη της Κοπεγχάγης, για να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ μέχρι τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η συγκυρία συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι.

Όπως είπε, το βασικό δίδαγμα από την έκθεση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξίας της: «Δεν αρκεί να καταργούμε εμπόδια μεταξύ των κρατών-μελών. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι ψηφιακές υποδομές, αλλά και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια αμυντική οικονομία αλλά να επενδύει σε ένα μοντέλο που θα στηρίζει την καινοτομία και θα ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη «με όρους του 21ου αιώνα».

