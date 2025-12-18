Μήνυση 22χρονου κατά Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις – Τι καταγγέλλει, τι απαντά ο καλλιτέχνης και οι αντικρουόμενες δηλώσεις

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσέφυγε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου νεαρός τραγουδιστής, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα περιστατικά φέρονται να εκτυλίχθηκαν σε εργασιακό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους σε νυχτερινό κέντρο.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, τα γεγονότα τοποθετούνται χρονικά στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κατά την περίοδο πρόβας τζενεράλε. Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι δέχθηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του γνωστού καλλιτέχνη, όπου –σύμφωνα με όσα καταθέτει– του προσφέρθηκε κοκαΐνη και επιχειρήθηκε παρότρυνση για ερωτική συνεύρεση, χωρίς αυτή να πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, κάνει λόγο για επίμονα μηνύματα επικοινωνίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, διαγράφηκαν καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, ο νεαρός τραγουδιστής δήλωσε πως κατέθεσε όσα έζησε «στην ελληνική Δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία άλλη σκοπιμότητα πίσω από την καταγγελία του. «Δεν ζήτησα χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο ηθική δικαίωση. Να βγει η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία».

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι συνέχισε να εργάζεται στο ίδιο περιβάλλον μετά τα καταγγελλόμενα περιστατικά, σημείωσε πως επρόκειτο για τη δουλειά του, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τα όσα καταγγέλλει. Όταν ρωτήθηκε για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη συνεργασία τους, απάντησε πως αυτές αφορούσαν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται καμία εκβίαση, οικονομική ή άλλης φύσεως. Όπως δήλωσε, η επιλογή της μήνυσης –και όχι αγωγής– καταδεικνύει ότι ο σκοπός δεν είναι οικονομικός αλλά ηθικός. Παράλληλα, απέρριψε τα περί καθυστέρησης, επισημαίνοντας ότι η καταγγελία έγινε εντός λίγων μηνών, σε ένα πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν μετά από χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες και κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φερόμενο σχέδιο εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και, όπως υποστηρίζεται, υποκινείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο καλλιτέχνης δεν υπέκυψε. Όπως αναφέρεται, αρχικά επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να στρατολογήθηκαν πρόσωπα που, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, προχώρησαν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης, η οποία –όπως επισημαίνεται– κατατέθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, στοιχείο που, κατά την υπερασπιστική γραμμή, ενισχύει τον εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας.

Για την υπόθεση, ο καλλιτέχνης έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλώνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι καταγγελίες είναι απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες, ενώ εκφράζεται η βεβαιότητα ότι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για συνέργεια σε εκβίαση, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κλείνει την ανακοίνωσή του ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που, όπως σημειώνει, εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

