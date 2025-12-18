Οι καταγγελίες του 22χρονου στη μήνυση κατά Μαζωνάκη – Τι υποστηρίζει ότι συνέβη

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ένας 22χρονος στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωανίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν σε εργασιακό χώρο.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του καλλιτέχνη, υποκινούμενο –όπως αναφέρεται– από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι αρχικά επιχειρήθηκε εκβίαση με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, «στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, προχώρησαν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» πίσω από τις καταγγελίες – Προσφυγή στο Τμήμα Εκβιαστών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης, με τον δικηγόρο του καλλιτέχνη να σημειώνει ότι αυτή κατατέθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που –κατά την υπεράσπιση– συνιστά ένδειξη του εκβιαστικού χαρακτήρα της ενέργειας.

Τι καταγγέλλει ο 22χρονος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, ημέρα πρόβας τζενεράλε στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ο καταγγέλλων μαζί με τον καλλιτέχνη. Μετά το τέλος της πρόβας, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι πιέστηκε να μεταβεί στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου –σύμφωνα με την καταγγελία– του προσφέρθηκε κοκαΐνη και έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, χωρίς αυτή να πραγματοποιηθεί.

Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα για συνάντηση, τα οποία ωστόσο διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή.

Η θέση του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην ανακοίνωση της υπεράσπισης υπογραμμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλώνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρεται, οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες, ενώ εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο καταγγέλλων θα βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές ευθύνες για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

