Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»

Σε κλιμάκωση οδηγείται η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στον νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ύστερα από ανακοίνωση που τον κατηγορούσε για λεκτική και σωματική επίθεση σε μάρτυρα. Ο ίδιος μιλά για «άθλια και συκοφαντική» στοχοποίηση.

«Ψέματα, συκοφαντίες και άθλιες πρακτικές»

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα του προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση είναι γεμάτη «ψέματα» και πως όσοι την υπογράφουν «θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Ο βουλευτής μάλιστα ρώτησε ευθέως τον μάρτυρα:

-«Σας επιτέθηκα σωματικά;»

Με τον κ. Τζεδάκη να απαντά:

-«Σωματικά όχι, δεν με δείρατε».

Η μήνυση και οι κατηγορίες

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τον παρουσιάζει ψευδώς ως «φασίστα» και «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας», ενώ τον φέρει να ενεργεί σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό.

«Θα ασκήσω τα δέοντα. Να έρθει η κα Μουρελάτου στη Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα λέει. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω – όχι μόνο για μένα, αλλά για όλη την παράταξη», είπε χαρακτηριστικά.

Απάντηση ΠΑΣΟΚ: «Μια συγγνώμη θα αρκούσε»

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, απάντησε ότι η στάση του βουλευτή δεν συνάδει με το ρόλο του, υπογραμμίζοντας πως «αν είχε ειπωθεί μια ανθρώπινη συγγνώμη για την ανοίκεια επίθεση, δεν θα υπήρχε συνέχεια».

Για την αναφορά στη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε:

«Είναι αυτό που λέμε: εδώ που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι».

Το επεισόδιο αποτελεί το πιο πρόσφατο ξέσπασμα μιας έντονης πολιτικής σύγκρουσης που έχει συνοδεύσει τις συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στα δικαστήρια, μετά τη μήνυση που προαναγγέλθηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



