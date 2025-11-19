Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»

Ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, κινείται νομικά κατά της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το κόμμα για ψευδείς ισχυρισμούς περί λεκτικής και σωματικής επίθεσης σε μάρτυρα. Η κορύφωση της έντασης στην εξεταστική οδήγησε την αντιπαράθεση σε νέα, πιο οξεία τροχιά.

Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»
19 Νοέ. 2025 14:54
Pelop News

Σε κλιμάκωση οδηγείται η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στον νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ύστερα από ανακοίνωση που τον κατηγορούσε για λεκτική και σωματική επίθεση σε μάρτυρα. Ο ίδιος μιλά για «άθλια και συκοφαντική» στοχοποίηση.

«Ψέματα, συκοφαντίες και άθλιες πρακτικές»

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα του προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση είναι γεμάτη «ψέματα» και πως όσοι την υπογράφουν «θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Ο βουλευτής μάλιστα ρώτησε ευθέως τον μάρτυρα:

-«Σας επιτέθηκα σωματικά;»

Με τον κ. Τζεδάκη να απαντά:

-«Σωματικά όχι, δεν με δείρατε».

Η μήνυση και οι κατηγορίες

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τον παρουσιάζει ψευδώς ως «φασίστα» και «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας», ενώ τον φέρει να ενεργεί σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό.

«Θα ασκήσω τα δέοντα. Να έρθει η κα Μουρελάτου στη Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα λέει. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω – όχι μόνο για μένα, αλλά για όλη την παράταξη», είπε χαρακτηριστικά.

Απάντηση ΠΑΣΟΚ: «Μια συγγνώμη θα αρκούσε»

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, απάντησε ότι η στάση του βουλευτή δεν συνάδει με το ρόλο του, υπογραμμίζοντας πως «αν είχε ειπωθεί μια ανθρώπινη συγγνώμη για την ανοίκεια επίθεση, δεν θα υπήρχε συνέχεια».

Για την αναφορά στη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε:
«Είναι αυτό που λέμε: εδώ που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι».

Το επεισόδιο αποτελεί το πιο πρόσφατο ξέσπασμα μιας έντονης πολιτικής σύγκρουσης που έχει συνοδεύσει τις συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στα δικαστήρια, μετά τη μήνυση που προαναγγέλθηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 H Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές – Φόβοι για επιθέσεις
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ