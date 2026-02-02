Μήνυση για τη δηλητηρίαση εργαζομένων στην καθαριότητα στα Χανιά – Στο στόχαστρο επαγγελματίες

Στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προχωρά ο Δήμος Χανίων, μετά το σοβαρό περιστατικό έκθεσης σε χημικές ουσίες που προκάλεσε δηλητηρίαση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα.

02 Φεβ. 2026
Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για το περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου στην περιοχή Πύργος, στα Κουνουπιδιανά, όταν άγνωστοι είχαν ρίξει χημικές ουσίες σε κάδο απορριμμάτων.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα την αναπνευστική δηλητηρίαση δύο εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας, την ώρα που άδειαζαν πράσινο κάδο απορριμμάτων. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του υπεύθυνου βρίσκονται σε εξέλιξη και εστιάζουν ήδη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες της περιοχής.

Ο Δήμος τονίζει ότι πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια, που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εργαζομένων και δεν πρόκειται να μείνει ατιμώρητη.

