Μιρέλα Ρούτσι: «Ο σύζυγός μου δεν θα κάνει πίσω. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής»

Για 18η ημέρα συνέχισε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας ότι δεν αρκεί η εκταφή του γιου του που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και οι κατάλληλες εξετάσεις

02 Οκτ. 2025 21:40
Ο Πάνος Ρούτσι συνέχισε σήμερα (2/10/2025) για 18η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας ότι δεν αρκεί η εκταφή του γιου του που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και οι κατάλληλες εξετάσεις.

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στη κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά» αναφέρει χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, εμφανώς καταπονημένος από την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι, νωρίτερα, διέψευσε ότι αρνήθηκε ιατρική βοήθεια όταν του προτάθηκε από το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι διασώστες τον ρώτησαν αν χρειάζεται κάτι και εκείνος απάντησε:

«Όχι παιδιά, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός και με είδε».

Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του Ντένις, Μιρέλα Ρούτσι. «Κάτι απλά και ξεκάθαρα. Ουδέποτε η κυρία Κωνσταντοπούλου παρότρυνε τον Παναγιώτη να κάνει απεργία πείνας, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ήταν καθαρά απόφαση του Παναγιώτη, του άντρα μου, να κατέβει Αθήνα και να κάνει απεργία πείνας για το αυτονόητο.

Αυτό πρέπει να σταματήσει να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Ξεκάθαρα. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ότι ο Παναγιώτης θα κατέβει να κάνει απεργία πείνας» σημείωσε αρχικά.

«Δεύτερον. Ουδέποτε μέχρι στιγμής έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής. Ουδέποτε ζητήσαμε αναβολή, ουδέποτε. Και κάτι άλλο. Το ότι, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μάθουμε την αιτία θανάτου του παιδιού μας.

Αυτό σημαίνει τοξικολογικές εξετάσεις, οποιεσδήποτε άλλες βιοχημικές εξετάσεις και DNA. Δεν θα κάνει πίσω ο σύζυγός μου, εάν δεν δοθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις» υπογράμμισε.

​ Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας, δήλωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι παρακολουθείται από ομάδα γιατρών.

Με δηλώσεις της η κυρία Όλγα Κοσμοπούλου, εξαίρετη γιατρός που εθελοντικά συνδράμει, έχει κατ’ επανάληψη ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθείται και από το Γενικό Κρατικό, απ’ τους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, όπου θα μεταβεί και αύριο και είχε μεταβεί και την προηγούμενη Παρασκευή».
