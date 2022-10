Μισή κουταλιά την ημέρα αρκεί – Το «ελιξίριο μακροζωίας» βρίσκεται στην κουζίνα σου

Το «ελιξίριο μακροζωίας» βρίσκεται στην κουζίνα σου – Μισή κουταλιά την ημέρα αρκεί

Οι περισσότεροι από εμάς, χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο στην καθημερινότητα μας, από το μαγείρεμα μέχρι και για μασάζ. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί που ακολουθούν τις συμβουλές των παλαιοτέρων, και καταναλώνουν και μια κουταλιά την ημέρα ως «φάρμακο» για τη θωράκιση της υγείας και την πρόληψη από σοβαρές ασθένειες.

Η πρακτική αυτή, έρχεται να επιβεβαιωθεί από την πρόσφατη μελέτη που έγινε και δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology η οποία υποστηρίζει ότι παραπάνω από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδου την ημέρα προστατεύει τον οργανισμό από σοβαρούς κινδύνους, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, νόσο Αλτσχάιμερ, ακόμη και πρόωρο θάνατο.

Η σύγχρονη έρευνα έρχεται να διαβεβαιώσει ότι το ελαιόλαδο είναι ένα συστατικό που πρέπει να προστεθεί στην καθημερινή μας διατροφή καθώς σύμφωνα με τον κύριο συγγραφέα της μελέτης και καθηγητή Διατροφής και Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan της Βοστώνης, δρ. Frank Ο Hu:

«Το ελαιόλαδο αποτελεί σήμα κατατεθέν της μεσογειακής διατροφής και η σχέση του με τη μειωμένη θνησιμότητα είναι καλά εδραιωμένη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης».

Ακόμη, μεταξύ των βρώσιμων φυτικών ελαίων, διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό μονοακόρεστων λιπαρών, που μειώνουν την «κακή» LDL χοληστερόλη και αυξάνουν την «καλή» HDL.

Επιπροσθέτως, μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει φυτικές ενώσεις που προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Διαφορετικές ποιότητες ελαιολάδου είναι διαθέσιμες στο εμπόριο, από κανονικό έως εξαιρετικό παρθένο. Το τελευταίο αποτελεί τη βασική πηγή λίπους της μεσογειακής διατροφής, ενός από τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα, που υποστηρίζεται από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το εξαιρετικά παερθένο ελαιόλαδο έχει υποβληθεί σε μία απλή διαδικασία άλεσης, χωρίς καμία επεξεργασία που να αλλοιώνει την ποιότητά του.

Το κανονικό ελαιόλαδο, αντίθετα, έχει υποστεί μια σειρά από διεργασίες και στη συνέχεια αναμειγνύεται με 5-15% εξαιρετικά παρθένο.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν έκανε διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών ποιοτήτων, επεσήμανε όμως ότι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία, λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε φυτικές ενώσεις και αντιοξειδωτικά.

Επίσης, ο δρ. Hu σχολίασε ότι η μελλοντική έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει τη σύγκριση των ποιοτήτων του ελαιόλαδου για ακόμη πιο αναλυτικά συμπεράσματα.

Το ελαιόλαδο μπορεί να καταναλωθεί ωμό, σε σαλάτες και λαχανικά, ενώ αποτελεί ένα πιο υγιεινό υποκατάστατο του βουτύρου στο μαγείρεμα.

Στη μελέτη του δρ. Hu, η αντικατάσταση των ανθυγιεινών λιπαρών με ελαιόλαδο συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Ωστόσο, απαιτείται ένα γενικότερο πλάνο υγιεινών συνηθειών για να εξασφαλίσουμε καλύτερη υγεία. «Μια μέτρια ποσότητα φυτικού λίπους, σε συνδυασμό με άλλες καλές συνήθειες, είναι σημαντικοί στόχοι για κάθε υγιεινό διατροφικό πρότυπο», επεσήμανε ο Christopher Gardner, διευθυντής μελετών διατροφικής έρευνας στο Stanford Prevention Research Center της Καλιφόρνια.