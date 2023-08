Μίσιγκαν: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικού show – Οι πιλότοι εκτινάχθηκαν την τελευταία στιγμή

Παραλίγο τραγωδία σε αεροπορικό show στο Μίσιγκαν όταν κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης ένα μαχητικό αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη σε πάρκινγκ.

Ευτυχώς λίγο πριν την συντριβή του αεροσκάφους οι δύο πιλότοι κατάφεραν και εκτινάχθηκαν. Το απίστευτο σκηνικό στον ουρανό του Μίσιγκαν κατέγραψε η κάμερα και τα πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το μαχητικό αεροπλάνο επίδειξης MiG-23 συμμετείχε στην αεροπορική έκθεση “Thunder Over Michigan” την Κυριακή, όταν λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. συνετρίβη σε πάρκινγκ κατοικιών στο Belleville.

Οι δύο πιλότοι όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας προσγειώθηκαν στη λίμνη Belleville και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με μικρούς τραυματισμούς, αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης.

«Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης εκτινάχθηκαν με επιτυχία από το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή», ανέφερε η αρχή.

A fighter jet crashed into a parking lot during an airshow in Michigan, with crew members ejecting before the aircraft went down. No serious injuries have been reported. https://t.co/Z9YmLN3ncX pic.twitter.com/zLmdazMBf9

— ABC News (@ABC) August 13, 2023