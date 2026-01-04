Μισθολογικές αυξήσεις έως 20% το 2026 μέσω κλαδικών συμβάσεων και κατώτατου μισθού – Ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται

Αυξήσεις μισθών για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν έως και το 15% με 20%, αναμένονται μέσα στο 2026, ως αποτέλεσμα της επαναφοράς και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε συνδυασμό με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κλάδων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα απτά αποτελέσματα στις αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να φανούν τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, ώθηση στις μισθολογικές αυξήσεις θα δώσει και η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, ο οποίος σήμερα διαμορφώνεται πάνω από τα 880 ευρώ. Η κυβερνητική δέσμευση προβλέπει την άνοδο του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, με εκτιμήσεις ότι το συγκεκριμένο όριο μπορεί να ξεπεραστεί έως το 2027.

Σήμερα, μόλις το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Το νέο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων που προωθείται προβλέπει σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης στο 80% τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικό της υφιστάμενης κατάστασης είναι ότι βρίσκονται σε ισχύ περίπου 25 κλαδικές συμβάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων λήγουν εντός του 2026, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν υπογραφεί 170 επιχειρησιακές συμβάσεις.

Οι υφιστάμενες κλαδικές συμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τραπεζικό κλάδο, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί εντός των πρώτων μηνών του έτους, προβλέπεται η επέκταση των συμβάσεων σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου, όταν η κάλυψη κρίνεται περιορισμένη. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε κλάδους που σήμερα παραμένουν ακάλυπτοι, όπως εκείνος των ιδιωτικών υπαλλήλων, που αφορά περίπου 700.000 εργαζομένους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αυξήσεις που θα προκύψουν από τις συλλογικές συμβάσεις, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα επιδόματα, μπορεί να διαμορφώσουν αποδοχές έως και 15% – 20% υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την περίοδο των μνημονίων, περίπου 150.000 εργαζόμενοι αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περίπου 600.000.

Η αναστροφή αυτής της τάσης αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εισοδημάτων και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του πληθωρισμού. Στο συνολικό εισόδημα των μισθωτών προστίθεται και το όφελος από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν από την Πρωτοχρονιά, μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου εισοδήματος και των πρόσθετων μειώσεων για οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των αποδοχών εντός Ιανουαρίου.

