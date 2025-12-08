Μητέρα 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Οι σφυρίχτρες και οι πυροβολισμοί τρόμαξαν το σκυλί – Όλα έγιναν σε 30 δευτερόλεπτα»

Για τον τρόμο που φαίνεται πως προκλήθηκε στο πίτμπουλ από σφυρίχτρες και πυροβολισμούς κυνηγών μίλησε η μητέρα του 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, περιγράφοντας πώς μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό χάθηκε το παιδί της.

Η Ρόμπι Ντιτ, μιλώντας σε βρετανικό μέσο, ανέφερε ότι την ημέρα της τραγωδίας βρισκόταν σε εξέλιξη κυνήγι σε κοντινή δασική περιοχή. Όπως περιέγραψε, ακούγονταν πυροβολισμοί, υπήρχαν και άλλα σκυλιά, ενώ οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. «Πιστεύω πραγματικά ότι αυτοί οι ήχοι τρόμαξαν το σκυλί και το οδήγησαν στην επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μικρός Λίο είχε επιστρέψει στο σπίτι με τους γονείς του μετά από ψώνια. Την ώρα που εκείνοι τακτοποιούσαν τις σακούλες μέσα στο σπίτι, το παιδί βγήκε στον κήπο για να χαϊδέψει το σκυλί, όπως έκανε καθημερινά. «Δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του. Άφηνε τον Λίο να τον χαϊδεύει στη κοιλιά, να τον αγκαλιάζει, τον έγλειφε στο πρόσωπο. Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά», είπε.

Το πίτμπουλ –το οποίο, όπως τόνισε, ο σύζυγός της είχε βρει μήνες πριν εγκαταλελειμμένο και σε άσχημη κατάσταση– ήταν δεμένο με αλυσίδα περίπου δέκα μέτρων. «Κάτι όμως τον εξαγρίωσε. Σε λιγότερο από μισό λεπτό είχαν τελειώσει όλα», είπε συγκλονισμένη. Σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται πως υπήρξε μόνο ένα δάγκωμα.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας μπήκε έντρομη στο σπίτι φωνάζοντας ότι το πίτμπουλ είχε δαγκώσει τον μικρό. Οι γονείς έτρεξαν στον κήπο και βρήκαν το παιδί στο έδαφος, χωρίς το ζώο από πάνω του, όμως σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Κάλεσαν άμεσα βοήθεια και μετέφεραν το παιδί με το αυτοκίνητο, συναντώντας το ασθενοφόρο καθ’ οδόν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η μητέρα περιέγραψε τον Λίο ως «το πιο γλυκό παιδί που μπορεί να φανταστεί κανείς», λέγοντας πως όλοι τον λάτρευαν. «Αγαπούσε τα ζώα. Το τάιζα εγώ το σκυλί. Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα», τόνισε, σημειώνοντας ότι λίγες εβδομάδες πριν είχαν γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η ίδια διέψευσε δημοσιεύματα περί ποινικών διώξεων εις βάρος της ίδιας και του συζύγου της, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν δώσει καταθέσεις στις αρχές, χωρίς να τους έχει ανακοινωθεί κάποιο κατηγορητήριο. Το σκυλί έχει κατασχεθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μας πήρε τον κόσμο μας», κατέληξε η μητέρα. «Δεν έχω ακόμη καταφέρει να δω το παιδί μου. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ το χαμόγελο και το γέλιο του».

