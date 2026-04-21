Μητέρα, γιαγιά και μαθήτρια Λυκείου στα 82 της χρόνια!

Στη Ρόδο η κυρία Σοφία (μας) έδωσε το παράδειγμα και μάλιστα συμμετείχε στην παρέλαση στη Ρόδο και ο κόσμος την καμάρωσε και την χειροκρότησε

21 Απρ. 2026 19:36
Pelop News

Στη Ρόδο στα 82 της χρόνια η κυρία Σοφία είναι μητέρα, γιαγιά και μαθήτρια Λυκείου! Μάλιστα συμμετείχε στην παρέλαση στη Ρόδο και ο κόσμος την καμάρωσε και την χειροκρότησε.

«Η πρόταση είχε γίνει και για την προηγούμενη παρέλαση αλλά δεν το είχα αποφασίσει, μετά σκέφτηκα Μανδράκι – Δημαρχείο δεν είναι μεγάλη απόσταση, θα τα καταφέρω πιστεύω… η ένταση του βαδίσματος ήταν λίγο έντονη για εμένα, λίγο στο τέλος ζορίστηκα αλλά όλα καλά, τα κατάφερα και είμαι χαρούμενη», τόνισε η κυρία Σοφία μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Στην εκπομπή μίλησε και ο διευθυντής του σχολείου, κ. Οικονόμου, ο οποίος επεσήμανε πως η κυρία Σοφία ήρθε στο Λύκειο από το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, «Από την πρώτη στιγμή είδα τη ζωντάνια της και τη θετική ενέργεια που εξέπεμπε», ενώ πρόσθεσε «έτσι ενώ το βραδινό σχολείο δεν έκανε παρέλαση, συνεννοηθήκαμε να συμμετέχει μαζί με άλλες συμμαθήτριές της».
Σε ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής Γιάννη Τσιμιτσέλη για το τι είδους μαθήτρια είναι η κυρία Σοφία, ο κ. Οικονόμου ανέφερε «είναι καλή μαθήτρια και τακτική και επιμελής, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλής μαθήτριας, βοηθάει στην χορωδία και στα θεατρικά, στα πάντα, σα να είναι μαθήτρια 15-16 ετών».

Η ίδια αισθάνεται πως τα πάει μια χαρά, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε και φοιτήτρια στο μέλλον.

Έχει συνολικά έξι εγγόνια και με τον έναν εγγονό της είναι μαζί στο σχολείο, δεν έχουν πολύ επαφή μέσα στο σχολικό χώρο αλλά, όπως είπε γελώντας, μια φορά ο εγγονός της είπε «Αν σε πειράξει κανένας στην τάξη γιαγιά να μου το πεις».

Ο διευθυντής του σχολείου πρόσθεσε πως εκείνος θα βγει στη σύνταξη σε λίγο καιρό, μετά από 40 χρόνια αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει την κυρία Σοφία, ώστε να δώσει και πανελλήνιες.

