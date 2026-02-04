Μητέρα πήρε τα κινητά τηλέφωνα από τις ανήλικες κόρες της και εκείνες πήδηξαν από τον 9ο όροφο!

Απίστευτη τραγωδία στην Ινδία με τρεις αδελφές ηλικίας 12, 14 και 16 ετών, που πήδηξαν στο κενό από τον ένατο όροφο, αφού οι γονείς τους τούς πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα!

Μεγάλο χτύπημα στην Ισπανία, η Αστυνομία συνέλαβε 51 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 242 κιλά κοκαΐνης!

Συγκεκριμένα, οι τρεις αδελφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στον ένατο όροφο, όταν οι γονείς τους κατέσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/2) στη Γκαζιαμπάντ, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας.

Πώς έγινε το περιστατικό

Τα τρία κορίτσια, η 12χρονη Πάκι, η 14χρονη Πράτσι και η 16χρονη Βισίκα αναστατώθηκαν επειδή ο πατέρας τους είχε πάρει το κινητό τους τηλέφωνο. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου, οι αδελφές συγκεντρώθηκαν στο μπαλκόνι και κλείδωσαν την πόρτα πριν πηδήξουν από το παράθυρο, η μία μετά την άλλη.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές που ξύπνησαν τους γονείς, τους γείτονες και τους φύλακες ασφαλείας του συγκροτήματος διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια. Όμως, όταν οι γονείς τους έσπασαν την πόρτα, ήταν ήδη αργά.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο, επιβεβαιώσαμε ότι τρία κορίτσια είχαν πεθάνει αφού πήδηξαν από το κτίριο», δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της περιοχής. Τηλεοπτικά ρεπορτάζ στην Ινδία κατέγραψαν το πρωί τις σορούς των κοριτσιών στο έδαφος έξω από το κτίριο, ενώ η μητέρα τους θρηνούσε και ένα πλήθος σοκαρισμένων γειτόνων παρακολουθούσε.

Αργότερα αναφέρθηκε ότι δύο από τις αδελφές ενδέχεται να έπεσαν κατά λάθος, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τη τρίτη. Οι αδελφές λέγεται ότι ήταν τόσο εμμονικές με την κορεατική κουλτούρα –συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής και τηλεοπτικών σειρών– που είχαν υιοθετήσει κορεατικά ονόματα. «Τις τελευταίες ημέρες τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, ένας περιορισμός που φαίνεται να τις επηρέασε», δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής.

Το σημείωμα αυτοκτονίας

Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο στις σελίδες ενός μικρού ημερολογίου. Ο συντετριμμένος πατέρας τους περιέγραψε όσα διάβασε. «Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι κι αν πεις δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Γι’ αυτό αυτοκτονούμε». Το σημείωμα ανέφερε επίσης: «Προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε».

Εικόνες από το σπίτι τους αποκάλυψαν σημειώσεις γραμμένες στον τοίχο του υπνοδωματίου των κοριτσιών, μεταξύ των οποίων: «Είμαι πολύ, πολύ μόνη» και «κάνε με μια καρδιά σπασμένη».

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι τα κορίτσια επηρεάστηκαν από την κορεατική κουλτούρα και το ανέφεραν στο σημείωμα αυτοκτονίας».

Η εξάρτησή τους από τα κινητά τηλέφωνα λέγεται ότι ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έγινε τόσο έντονη που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν από δύο χρόνια.

