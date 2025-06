Μητσοτάκης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τις κοινωνίες – Στο επίκεντρο η ψυχική υγεία των παιδιών

Με αιχμή του δόρατος την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Βαρόνη Beeban Kidron, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI».

Η συνάντηση εστίασε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τονίζει ότι «η AI δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική πρόοδο, αλλά μια βαθιά κοινωνική μεταβολή». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «οι άνθρωποι δεν έχουμε πια το μονοπώλιο της νοημοσύνης» και «οι κοινωνικές σχέσεις μετασχηματίζονται ριζικά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά στον ψηφιακό χώρο:

«Στον ψηφιακό κόσμο δεν φερόμαστε στα παιδιά σαν παιδιά, αλλά σαν ενήλικες. Είναι κοινή διαπίστωση ότι κάτι συμβαίνει με την ψυχική τους υγεία. Οι γονείς πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης. Οι εταιρείες δημιουργούν ένα περιβάλλον που κρατά τα παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το «Kids Wallet», ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, τονίζοντας ότι «στην Ελλάδα μιλήσαμε ανοιχτά στους γονείς και εξηγήσαμε πολλά».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη στρατηγική επιδίωξη της χώρας να έχει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της παιδικής ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο.

