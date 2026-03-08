Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα, τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθούν αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στην Κύπρο, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια της Μεγαλόνησου και της ευρύτερης περιοχής.

Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα

Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, ο Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο για να εκφράσει έμπρακτα την υποστήριξη της Γαλλίας, λίγες ημέρες μετά την επίθεση ιρανικής κατασκευής drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι (2 Μαρτίου), που οδήγησε σε παράταση της εκκένωσης περίπου 1.000 κατοίκων μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα πραγματοποιηθεί και τριμερής συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, την περιφερειακή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις εξωτερικές απειλές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



