Ο Πρωθυπουργός στα Μέγαρα για την παραλαβή Πυροσβεστικών αεροσκαφών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος

13 Νοέ. 2025 8:36
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00, σε εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο αεροδρόμιο Μεγάρων.

Η εκδήλωση αφορά την παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών τύπου Diamond DA62 MPP, τα οποία εντάσσονται στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας.

Μετά την εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Ελευσίνα για να συνομιλήσει με πολίτες, στο πλαίσιο των επαφών του με την τοπική κοινωνία.

Το απόγευμα, στις 17:00, θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Michel Menassah, για διμερείς συνομιλίες.

 

