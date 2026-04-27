Μητσοτάκης σε Ribera: Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό και ανταγωνιστική οικονομία

Με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera, συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και η ανάγκη να υπάρξει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην πορεία απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 1990, επισημαίνοντας ότι, μαζί με άλλες χώρες του Νότου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η πρόοδος αυτή έχει ήδη αποτύπωμα στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι χαμηλότερες σε σχέση με γειτονικές χώρες, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα έχει απομακρυνθεί πλήρως από τον λιγνίτη, συνεχίζοντας παράλληλα να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για το βασικό φορτίο ενέργειας.

Πιο στοχευμένη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση έχει περιβαλλοντικό, κλιματικό αλλά και οικονομικό νόημα, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν μπορούν όλοι οι τομείς να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα.

Όπως είπε, υπάρχουν πεδία όπου η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει γρήγορα και να έχει άμεσα αποτελέσματα, αλλά και κλάδοι όπου απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά σε τομείς με δύσκολη μείωση εκπομπών και άμεση σύνδεση με τη βαριά ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Σε αυτούς ενέταξε και τη ναυτιλία, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, με επιτάχυνση όπου υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα και μεγαλύτερη συγκράτηση όπου διακυβεύεται η βιομηχανική βάση και η κοινωνική συνοχή.

Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μείωση των εκπομπών πρέπει να εξετάζεται μαζί με τη στήριξη της βιομηχανίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, το ETS, το οποίο χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι η απανθρακοποίηση παραμένει σοβαρή ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ribera: Η μετάβαση αφορά και την οικονομική ασφάλεια

Από την πλευρά της, η Teresa Ribera σημείωσε ότι η συζήτηση για την πράσινη μετάβαση δεν αφορά μόνο το κλίμα, αλλά και την οικονομική απόδοση, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη στρατηγική της κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα να εισάγει τις αναγκαίες προσαρμογές και ευελιξίες, ώστε να μην χαθεί η δυναμική των επενδύσεων και να αποφευχθούν επιπτώσεις σε κρίσιμους κλάδους.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε την πρόοδο της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για «εντυπωσιακό έργο» τα τελευταία χρόνια στον μετασχηματισμό του ενεργειακού της συστήματος.

Η ναυτιλία στο τραπέζι

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη ναυτιλία, έναν κλάδο με μεγάλη σημασία για την Ελλάδα αλλά και με σύνθετες προκλήσεις ως προς την πράσινη μετάβαση.

Η Teresa Ribera σημείωσε ότι συνεργάζεται με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών, επισημαίνοντας την ανάγκη να βρεθεί μια λύση που να είναι αποτελεσματική, δίκαιη και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

