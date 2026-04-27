Μητσοτάκης σε Τασούλα: «H κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά»

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων.

Η συνάντηση έγινε στον απόηχο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσκεψη με «ξεχωριστό συμβολισμό».

Η επίσκεψη Μακρόν και η ελληνογαλλική σχέση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η επίσκεψη Μακρόν έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να επιβεβαιωθούν οι σταθεροί συμμαχικοί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και να ενταχθούν οι ελληνογαλλικές πρωτοβουλίες σε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, όταν υπέγραψαν το 2021 τη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας, κινήθηκαν «μπροστά από τις εξελίξεις».

Όπως είπε, οι δύο χώρες έθεσαν πρώτες στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ζητήματα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, μια συζήτηση που σήμερα αποκτά αυξημένη δυναμική.

«Κοινό όραμα για μια πιο αυτόνομη Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επίσκεψη δεν αφορούσε μόνο την ελληνογαλλική συνεργασία στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, αλλά και ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια Ευρώπη που θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της σε έναν κόσμο όπου πολλές σταθερές του παρελθόντος αμφισβητούνται.

Η αναφορά στην οικονομία και το χρέος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και με την οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες χρειάζονται και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά πάντα μέσα στα όρια των δημοσιονομικών κανόνων και της πειθαρχίας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της οικονομίας.

Όπως είπε, η Ελλάδα πέτυχε τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγχρονες οικονομίες, ενώ εκτίμησε ότι στο τέλος του έτους η χώρα δεν θα έχει πλέον το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.

«Ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί»

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε και τη γνωστή φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί».

Όπως ανέφερε, η χώρα για πρώτη φορά βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίζει αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με διαφορετικούς όρους, επιμένοντας ότι η πορεία μείωσης του χρέους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει με ευρύτητα ορίζοντα.

Όπως είπε, εάν η Ευρώπη έχει μεγάλες φιλοδοξίες στην άμυνα, την κλιματική κρίση, την κοινωνική συνοχή και την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζεται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να τις στηρίξει.

Εκτίμησε ότι η σχετική συζήτηση θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο, όταν θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Τασούλας: Η στρατηγική σχέση δείχνει τον δρόμο

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας.

Όπως σημείωσε, η σχέση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η ρήτρα συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση την οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να προλαμβάνουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



