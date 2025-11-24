Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»

Τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας και τις προοπτικές γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας έθεσε στο επίκεντρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώνοντας τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια περίοδο «ουσιαστικής αναβάθμισης» της ελληνικής θέσης στα ενεργειακά, επισημαίνοντας τη μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και ανακοινώνοντας ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα ξεκινήσει ερευνητική εξόρυξη στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα ανατολικά της Κέρκυρας.

«Με την ευκαιρία της συνάντησής μας, θέλω να σας ενημερώσω δια ζώσης για πολύ σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, τονίζοντας πως οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες αποτυπώνουν τη μετατόπιση της Ελλάδας «από περιφερειακό παίκτη σε πρωταγωνιστή».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καθίσταται πλέον βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή αγορά, με διαδρομή που, όπως είπε, φτάνει «μέχρι και την Ουκρανία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών» για τη διερεύνηση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ελληνικής επικράτειας. Σημείωσε μάλιστα ότι, για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, θα υπάρξει ερευνητική εξόρυξη στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας, «εντός των επόμενων 18 μηνών».

Όπως πρόσθεσε, οι εξελίξεις αυτές «θωρακίζουν τη χώρα γεωπολιτικά και ενεργειακά» και συνδέονται άμεσα με το στρατηγικό σχεδιασμό αναβάθμισης της ελληνικής θέσης τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα θα είναι πολλαπλά: ενίσχυση της ασφάλειας, προσέλκυση επενδύσεων, διεύρυνση των πηγών ενέργειας και, εφόσον οι έρευνες αποδώσουν, σημαντική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών με ορίζοντα δεκαετιών.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε θέση να υλοποιεί παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας χάρη στην «πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών». Όπως ανέφερε, ξεκίνησε η καταβολή των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα λάβουν ενίσχυση και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Επίσης, οι ενοικιαστές θα δουν στους λογαριασμούς τους την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, ενώ από τις αρχές του νέου έτους θα εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με ουσιαστικές αυξήσεις εισοδήματος στα εκκαθαριστικά, ιδίως για οικογένειες με παιδιά και για τους νέους έως 25 ετών.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι πάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί της ελληνικής περιφέρειας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις ζημιές από τις πρόσφατες κακοκαιρίες στην Ήπειρο, σημειώνοντας ότι κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται ήδη στην περιοχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους δήμους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας χαρακτήρισε τις εξελίξεις «μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας» για τη χώρα και υπογράμμισε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα ενόψει της μελλοντικής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια το 2028. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως πάροχος ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, αποκτά αυξημένο στρατηγικό βάρος και αποτελεί χώρα «που δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης».

Καταλήγοντας, ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη θέση της χώρας και αποδεικνύουν ότι τα ζητήματα γεωπολιτικής και καθημερινότητας είναι τελικά αλληλένδετα, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και στις ανάγκες των πολιτών.

