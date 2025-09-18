Μητσοτάκης από Λήμνο: «Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς – Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά»

Το χωριό Ατσική της Λήμνου επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης (18/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συνομίλησε με κατοίκους για τις αλλαγές που θα φέρουν οι νέες φοροελαφρύνσεις στην καθημερινότητά τους.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι από τον Ιανουάριο τίθεται σε ισχύ η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% για όλα τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, καλύπτοντας έτσι και τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. «Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους μικρούς οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων σε βάθος διετίας. «Αυτό αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά της Λήμνου, πλην της Μύρινας. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη σημασία της στήριξης του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι «η Λήμνος είναι ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα και δυναμική νοοτροπία», και δεσμεύθηκε ότι οι εκκρεμότητες με τις πληρωμές προς τους παραγωγούς θα διευθετηθούν άμεσα.

Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή τους, ενώ ο ίδιος συναντήθηκε και με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην Ατσική.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση», όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου από τον πρόεδρο Δημήτρη Μαρινάκη και συζήτησε με τη διοίκηση και τους εργαζομένους για τη λειτουργία και τις προοπτικές του συνεταιρισμού.

