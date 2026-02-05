Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των επισήμων ο πρόεδρος της Ιταλίας
Στην Ιταλία και στο Μιλάνο θα μεταβεί το απόγευμα της Παρασκευής (05.02.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, επίσης, στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των επισήμων ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της διοργάνωσης.
