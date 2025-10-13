Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»

Για το «συμβολικό βάρος που πρέπει να διαφυλάξουμε» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, το πρωί της Δευτέρας στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του.

Αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι «έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική», σημειώνοντας πως «πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να προστατεύσουμε το μνημείο».

Όπως διευκρίνισε, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε, η ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης στον χώρο του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι αρμοδιότητες που περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορούν τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «ιστορική συμφωνία που θέτει τα θεμέλια για ειρήνη στην περιοχή». Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη διάσκεψη για τη Γάζα μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα «συνομιλεί αξιόπιστα με όλους, ως πυλώνας σταθερότητας στη Μεσόγειο».

