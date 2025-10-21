Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Συλλογική μνήμη

Κατατέθηκε στη Βουλή, η τροπολογία για τη φύλαξη και λειτουργία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ζήτημα που έχει προκαλέσει θύελλα πολιτικών, και όχι μόνο, αντιδράσεων.

Η τροπολογία αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα: η διαχείριση ενός εμβληματικού συμβόλου συλλογικής ιστορικής μνήμης δεν επιτρέπεται να υποκύπτει σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Στον δυτικό κόσμο, αυτά τα ζητήματα έχουν απαντηθεί και τα συγκεκριμένα μνημεία προστατεύονται με αυστηρούς κανόνες και πλήρη σεβασμό.

Η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει ότι το μνημείο θα παραμείνει χώρος τιμής και ενότητας, χωρίς πολιτική εκμετάλλευση. Υπάρχουν πολλά άλλα σημεία για να διαδηλώνει κανείς την διαμαρτυρία του.

