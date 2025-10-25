Μνημείο διχασμού

Εάν δεν επικρατήσει η σύνεση κι αυτό που εκπέμπει θα ζήσουμε ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις

Μνημείο διχασμού
25 Οκτ. 2025 9:18
Ενα εθνικό μνημείο στα κανονικά κράτη ενώνει τους πολίτες. Δεν αγγίζεται, δεν σπιλώνεται και η προστασία του δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στη χώρα μας το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καταφέραμε, με τη συνδρομή του πολιτικού μας συστήματος, να το μετατρέψουμε σε μνημείο αντιπαράθεσης.

Ο σπόρος του διχασμού έπεσε και εάν δεν επικρατήσει η σύνεση κι αυτό που εκπέμπει το μνημείο θα ζήσουμε ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις.
