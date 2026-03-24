Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821

Η πομπή αποτελεί φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, με εκκίνηση στις 18:45 από την πλατεία Φιλικών (κόμβος Ταμπάχανων).

24 Μαρ. 2026 15:59
Pelop News

Ο Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ», με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μνήμη των χιλιάδων Πατρινών που σφαγιάστηκαν τον Απρίλη του 1821, διοργανώνει μνημόσυνη πομπή αναβιωτικών και παραδοσιακών συλλόγων, καθώς και φιλαρμονικών από την Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια.

Η πομπή αποτελεί φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, με εκκίνηση στις 18:45 από την πλατεία Φιλικών (κόμβος Ταμπάχανων).

Διαδρομή Πομπής

Η πομπή θα κινηθεί μέσω της κεντρικής και ιστορικής οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, καταλήγοντας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Άνω Πόλη. Το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών 1821 και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Η διοργάνωση και επιμέλεια ανήκει στον Λαογραφικό και Ιστορικό Σύλλογο «Μωραΐτες εν Χορώ», που καλεί όλους τους Πατρινούς να συμμετάσχουν σε αυτή τη σεμνή τελετή τιμής για τους ήρωες της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οὐδέποτε παρετηρήθη θέαμα τόσω φρικῶδες! Πτώματα ἄνευ κεφαλῶν, μέλη διεσπαρμένα, τεμάχια σαρκῶν ἐδείκνυον τά ἴχνη τῆς ὁδοῦ, ἤτις ἦγεν εἰς τό ἄντρον τῶν ἀνθρωποφάγων. Ἐκεῖ ὠλίσθαινε ὁ διαβάτης πατῶν ἐπί ἕλους ἐκ πεπηγότος αἵματος κεκαλυμμένου ὑπό σπόδου. Στρατιῶται καί μαῦροι πλήρεις λαφύρων ἤ σύροντες ἀπό τῆς κόμης γυναίκας καί παιδιά ἐπλήρουν τήν ἀτμόσφαιρα διά τῶν ἀλαλαγμῶν αὐτῶν.
Ἕλληνες ἀνεσκολοπισμένοι ἐξέπνεον βραδέως παραδίδοντες ἑαυτούς τή Βασιλίδι τῶν Ἀγγέλων.»

16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
