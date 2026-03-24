Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821

Ο Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ», με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μνήμη των χιλιάδων Πατρινών που σφαγιάστηκαν τον Απρίλη του 1821, διοργανώνει μνημόσυνη πομπή αναβιωτικών και παραδοσιακών συλλόγων, καθώς και φιλαρμονικών από την Πάτρα και την ευρύτερη περιφέρεια.

Η πομπή αποτελεί φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, με εκκίνηση στις 18:45 από την πλατεία Φιλικών (κόμβος Ταμπάχανων).

Διαδρομή Πομπής

Η πομπή θα κινηθεί μέσω της κεντρικής και ιστορικής οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, καταλήγοντας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Άνω Πόλη. Το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών 1821 και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Η διοργάνωση και επιμέλεια ανήκει στον Λαογραφικό και Ιστορικό Σύλλογο «Μωραΐτες εν Χορώ», που καλεί όλους τους Πατρινούς να συμμετάσχουν σε αυτή τη σεμνή τελετή τιμής για τους ήρωες της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οὐδέποτε παρετηρήθη θέαμα τόσω φρικῶδες! Πτώματα ἄνευ κεφαλῶν, μέλη διεσπαρμένα, τεμάχια σαρκῶν ἐδείκνυον τά ἴχνη τῆς ὁδοῦ, ἤτις ἦγεν εἰς τό ἄντρον τῶν ἀνθρωποφάγων. Ἐκεῖ ὠλίσθαινε ὁ διαβάτης πατῶν ἐπί ἕλους ἐκ πεπηγότος αἵματος κεκαλυμμένου ὑπό σπόδου. Στρατιῶται καί μαῦροι πλήρεις λαφύρων ἤ σύροντες ἀπό τῆς κόμης γυναίκας καί παιδιά ἐπλήρουν τήν ἀτμόσφαιρα διά τῶν ἀλαλαγμῶν αὐτῶν.

Ἕλληνες ἀνεσκολοπισμένοι ἐξέπνεον βραδέως παραδίδοντες ἑαυτούς τή Βασιλίδι τῶν Ἀγγέλων.»

