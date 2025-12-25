Μογκαντίσου: Ιστορική επιστροφή στην κάλπη έπειτα από 60 χρόνια – Τοπικές εκλογές χωρίς επεισόδια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ιστορική ημέρα για τη Μογκαντίσου και τη Σομαλία, καθώς οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσήλθαν σήμερα στις κάλπες στις πρώτες άμεσες τοπικές εκλογές που διεξάγονται στην πόλη εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, χωρίς να σημειωθούν βίαια επεισόδια.

Περισσότερα από 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγκρουση με τους ισλαμιστές αντάρτες της Αλ Σεμπάμπ, που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Παρά το γεγονός ότι οι μάχες συνεχίζονται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η ασφάλεια στο Μογκαντίσου έχει βελτιωθεί αισθητά.

«Όλα τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν με ασφάλεια στις 18:00», δήλωσε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Αμπντικαρίν Άχμεντ Χάσαν, σημειώνοντας ότι η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει άμεσα. Για προληπτικούς λόγους, το αεροδρόμιο της πόλης παρέμεινε κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ανταποκριτές κατέγραψαν μεγάλες ουρές ψηφοφόρων από τις πρωινές ώρες, πολλοί εκ των οποίων ψήφιζαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. «Περίμενα ώρες για να ψηφίσω και ένιωσα μεγάλη χαρά που συμμετείχα», δήλωσε ο 51χρονος Άλι Σάλαντ, ενώ άλλοι ψηφοφόροι έδειχναν με περηφάνια τη μελάνη στο δάχτυλό τους, ένδειξη συμμετοχής στη διαδικασία.

Οι εκλογές θεωρούνται κρίσιμο τεστ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, με τη λήξη της θητείας του προέδρου Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, ο οποίος χαρακτήρισε την ψηφοφορία «βήμα προς το μέλλον του σομαλικού λαού» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν «τον δρόμο της δημοκρατίας».

Ωστόσο, τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρισαν τη διαδικασία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της και καταγγέλλοντας ότι η επιστροφή στην άμεση ψηφοφορία αποτελεί πολιτικό ελιγμό για την παράταση της εξουσίας του προέδρου. Από τα περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, δικαίωμα ψήφου είχαν περίπου 400.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν 390 τοπικούς αντιπροσώπους ανάμεσα σε 1.600 υποψηφίους.

Παρά τις ενστάσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, η σημερινή ψηφοφορία καταγράφεται ως ένα σπάνιο –και εύθραυστο– ορόσημο στη μακρά και ταραχώδη πορεία της Σομαλίας προς τη δημοκρατική συμμετοχή.

