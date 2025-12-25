Μογκαντίσου: Ιστορική επιστροφή στην κάλπη έπειτα από 60 χρόνια – Τοπικές εκλογές χωρίς επεισόδια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες, οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Μογκαντίσου ψήφισαν άμεσα σε τοπικές εκλογές, σε μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού για τη Σομαλία, που διεξήχθη χωρίς βίαια επεισόδια, παρά το βαρύ κλίμα ασφάλειας και τις πολιτικές αντιδράσεις.

Μογκαντίσου: Ιστορική επιστροφή στην κάλπη έπειτα από 60 χρόνια – Τοπικές εκλογές χωρίς επεισόδια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας
25 Δεκ. 2025 23:59
Pelop News

Ιστορική ημέρα για τη Μογκαντίσου και τη Σομαλία, καθώς οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσήλθαν σήμερα στις κάλπες στις πρώτες άμεσες τοπικές εκλογές που διεξάγονται στην πόλη εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, χωρίς να σημειωθούν βίαια επεισόδια.

Περισσότερα από 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγκρουση με τους ισλαμιστές αντάρτες της Αλ Σεμπάμπ, που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Παρά το γεγονός ότι οι μάχες συνεχίζονται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η ασφάλεια στο Μογκαντίσου έχει βελτιωθεί αισθητά.

«Όλα τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν με ασφάλεια στις 18:00», δήλωσε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Αμπντικαρίν Άχμεντ Χάσαν, σημειώνοντας ότι η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει άμεσα. Για προληπτικούς λόγους, το αεροδρόμιο της πόλης παρέμεινε κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ανταποκριτές κατέγραψαν μεγάλες ουρές ψηφοφόρων από τις πρωινές ώρες, πολλοί εκ των οποίων ψήφιζαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. «Περίμενα ώρες για να ψηφίσω και ένιωσα μεγάλη χαρά που συμμετείχα», δήλωσε ο 51χρονος Άλι Σάλαντ, ενώ άλλοι ψηφοφόροι έδειχναν με περηφάνια τη μελάνη στο δάχτυλό τους, ένδειξη συμμετοχής στη διαδικασία.

Οι εκλογές θεωρούνται κρίσιμο τεστ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, με τη λήξη της θητείας του προέδρου Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, ο οποίος χαρακτήρισε την ψηφοφορία «βήμα προς το μέλλον του σομαλικού λαού» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν «τον δρόμο της δημοκρατίας».

Ωστόσο, τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρισαν τη διαδικασία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της και καταγγέλλοντας ότι η επιστροφή στην άμεση ψηφοφορία αποτελεί πολιτικό ελιγμό για την παράταση της εξουσίας του προέδρου. Από τα περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, δικαίωμα ψήφου είχαν περίπου 400.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν 390 τοπικούς αντιπροσώπους ανάμεσα σε 1.600 υποψηφίους.

Παρά τις ενστάσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, η σημερινή ψηφοφορία καταγράφεται ως ένα σπάνιο –και εύθραυστο– ορόσημο στη μακρά και ταραχώδη πορεία της Σομαλίας προς τη δημοκρατική συμμετοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Μογκαντίσου: Ιστορική επιστροφή στην κάλπη έπειτα από 60 χρόνια – Τοπικές εκλογές χωρίς επεισόδια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας
23:41 Θανατηφόρο τροχαίο στον Λάππα: Ένας νεκρός, δύο βαριά τραυματίες και επεισόδια στο σημείο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
23:40 Αλεξάνδρα Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου» – Η μητρότητα, η οικογένεια και η νέα της αρχή
23:20 Γιώργος Νταλάρας: «Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα» – Η ζωή, τα ρίσκα και η πατρότητα που τον άλλαξε
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ