Μόναχο: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο, το έκλεισαν αναφορές για drones

Σε αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας του προχώρησε το αεροδρόμιο του Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης 2/10/2025, έπειτα από την εμφάνιση drones στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση 17 πτήσεων και προκάλεσε ταλαιπωρία σε περίπου 3.000 ταξιδιώτες.

Άλλες 15 πτήσεις με προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Από το πρωί της Παρασκευής 3/10/2025, επανελειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου.

