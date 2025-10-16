Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά

Αν και βρισκόμαστε μόλις στην 3η αγωνιστική της Α1 Εθνικής πόλο, εν τούτοις δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι ο Σαββατιάτικος (13.00) αγώνας ανάμεσα στον ΝΟΠ και τα Χανιά είναι πολύ κρίσιμος με τον πρώτο να έχει γνωρίσει δύο ήττες στο ξεκίνημα.

Πρόκειται για έναν αγώνα ανάμεσα σε δυο πομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή και από την στιγμή που η αναμέτρηση θα γίνει στην Πάτρα, τότε δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τους «δαίμονες» εκτός από τη νίκη.

Στα θετικά είναι οτι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ιδιαίτερα προβλήματα για τον προπονητή Φώντα Λεμπέση.

