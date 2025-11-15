Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ

Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ
15 Νοέ. 2025 11:31
Pelop News

Μπροστά σε ένα πραγματικό τελικό βρίσκεται σήμερα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται την Χίο, για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα που δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα, καθώς μετρά μόνο μια ισοπαλία και 7 ήττες με αποτέλεσμα να είναι ουραγός, ψάχνει πάση θυσία τη νίκη.

Η Χίος είναι καλή ομάδα, αλλά κοντά στα μέτρα του ΝΟΠ και οι «δαίμονες» έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέα βαθμολογική απώλεια.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες και το θετικό είναι ότι ο Λεμπέσης έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του.
*Τον αγώνα ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Mαρκοπούλου-Κραβαρίτης.
Π.Κ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:34 Πούτιν: Διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων όταν έλειπε η Καμπάεβα
13:22 «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ποια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος που συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ;
13:11 Κρίσιμες μάχες για ΑΟ Αιγιαλέων, Ολυμπιάδα και Ερμή
13:03 Πάτρα: Ποινή κάθειρξης 6 ετών για εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών, το διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ!
12:53 Ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στην Πάτρα, παραπήγματα στην Ηλεία
12:43 «Σε ένα μήνα θα πάρεις το πενηντάρι πίσω», πώς έστησαν την κομπίνα και εξαπάτησαν τον Μαρτίκα, αποκαλυπτικές συνομιλίες
12:36 Η δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη
12:25 «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν», άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης για τα…μάτια ενός αγοριού!
12:15 Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!
12:10 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Τέμενης
12:00 «Κάνει τα “στραβά μάτια” ο Δήμος»
11:53 Παλιατζής: Ραντεβού διαδικτυακά, εκσυγχρόνισαν το επάγγελμα και το εισήγαγαν στη νέα εποχή
11:42 Δράση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη,ΦΩΤΟ
11:31 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ
11:20 Πελετίδης: «Με εμφανίζει να στήριξα την απόφαση της ΚΕΔΕ, παρότι δεν ήμουν παρών στην ψηφοφορία»
11:10 «Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ» ανατριχιαστικές αποκαλύψεις Μαρτίκα
11:00 Οδηγός στα 41 του χρόνια «έσβησε» στο τιμόνι!
10:51 Μουζακίτης: European Golden Boy Web για το 2025!
10:41 Νεκρός 42χρονος αναβάτης σε σύγκρουση μηχανής με φορτηγό, ΦΩΤΟ
10:31 Το σπάνιο σύνδρομο Alagille και η κραυγή της μητέρας του 18χρονου Μάριου για να σωθεί το παλικαράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ