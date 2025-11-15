Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ

Μπροστά σε ένα πραγματικό τελικό βρίσκεται σήμερα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται την Χίο, για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα που δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα, καθώς μετρά μόνο μια ισοπαλία και 7 ήττες με αποτέλεσμα να είναι ουραγός, ψάχνει πάση θυσία τη νίκη.

Η Χίος είναι καλή ομάδα, αλλά κοντά στα μέτρα του ΝΟΠ και οι «δαίμονες» έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέα βαθμολογική απώλεια.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες και το θετικό είναι ότι ο Λεμπέσης έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του.

*Τον αγώνα ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Mαρκοπούλου-Κραβαρίτης.

Π.Κ

