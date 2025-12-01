Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»

Για τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, αλλά και για τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις στον Πειραιά, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Όπως τόνισε, η πόλη ετοιμάζεται για έναν πλούσιο χριστουγεννιάτικο μήνα, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική πραγματικότητα της αυτοδιοίκησης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, παρουσία της Βούλγαρη και του Χρονόπουλου από το My Radio, και στη συναυλία της Λένας Ζευγαρά που θα ακολουθήσει. Το δέντρο, ύψους 15 μέτρων, έχει φτάσει από τον Ταξιάρχη, ενώ ο Πειραιάς συμμετέχει και φέτος στον άτυπο διαγωνισμό για το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο μεταξύ δήμων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε το «Χωριό των Ξωτικών» στην πλατεία Κοραή έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, το Santa Run για φιλανθρωπικό σκοπό και την «Κόκκινη Νύχτα» της 19ης Δεκεμβρίου με συντονισμένη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου.

Υποχρηματοδότηση και έλλειψη εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε οριακό σημείο, κυρίως λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης αλλά και της απουσίας εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και δήμων.

«Δεν φταίνε οι δήμαρχοι για τις πλημμύρες», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τα προβλήματα προκύπτουν από παλαιωμένα δίκτυα αγωγών που δεν αντέχουν τα νέα καιρικά δεδομένα, και όχι από βουλωμένα φρεάτια. Τόνισε μάλιστα ότι οι αγωγοί δεν μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς τους κατάλληλους πόρους και ότι οι δήμοι περιμένουν χρηματοδότηση για κρίσιμα έργα υποδομής.

Επεσήμανε ότι όταν μιλούν οι δήμαρχοι στα ΜΜΕ, ο στόχος δεν είναι να ενημερώσουν την κυβέρνηση, αλλά τους πολίτες που πρέπει να γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η αυτοδιοίκηση.

Πολεοδομίες σε κατάρρευση: «Η υποστελέχωση φέρνει διαφθορά»

Ο δήμαρχος Πειραιά στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Πολεοδομίας, αναφέροντας ότι η υπηρεσία λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό παρότι εξυπηρετεί 12 δήμους. Παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις για ενίσχυση, όπως είπε, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Αποδίδοντας τις δυσλειτουργίες και τα φαινόμενα διαφθοράς στην υποστελέχωση, τόνισε ότι η εγκατάλειψη των πολεοδομιών εδώ και μία δεκαετία δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Κεντρική Διοίκηση μέσω του Κτηματολογίου Α.Ε.

«Όταν ένας άνθρωπος ελέγχει μόνος του για χρόνια χιλιάδες υποθέσεις, είναι πιθανό –αν και απαράδεκτο– να υπάρξει διαφθορά», σημείωσε.

Με 3.000 εκκρεμείς υποθέσεις, η κατάσταση έχει καταστεί δυσλειτουργική. «Αν δεν πρόκειται να στελεχωθούν, ας τις πάρουν», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος δεν είναι η αποδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, αλλά η λειτουργικότητα και η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συνεχής πίεση στα οικονομικά των δήμων

Ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι η υποχρηματοδότηση δεν αφορά μόνο τις πολεοδομίες, αλλά μια σειρά κρίσιμων λειτουργιών.

Όπως ανέφερε:

– οι δήμοι φορτώνονται με αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους,

– άλλες αρμοδιότητες αφαιρούνται μαζί με τους οικονομικούς πόρους που τις συνοδεύουν,

– η χαμηλή εισπραξιμότητα στα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν οφείλεται σε ανικανότητα των δήμων, αλλά στην έλλειψη προσωπικού.

Τόνισε ότι 322 δήμαρχοι έχουν ομόφωνες θέσεις για τα προβλήματα του κλάδου, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για «αντιπολίτευση», αλλά για αντικειμενική ανάγκη.

Προειδοποίησε ότι η πλειονότητα των δήμων θα προχωρήσει σε αυξήσεις δημοτικών τελών, καθώς τα 2,5 δισ. που λαμβάνουν απέχουν πολύ από τα 8,2 δισ. που απαιτούνται για βιώσιμη λειτουργία, μετά από χρόνια κρίσης, πανδημίας και ενεργειακών πιέσεων.

