Ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Caribbean Airlines από το Κίνγκστον της Τζαμάικα προς τη Νέα Υόρκη, όταν επιβάτιδα γέννησε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην τελική προσέγγιση για το αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι. Μετά την προσγείωση, τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν ιατρική φροντίδα, ενώ η αεροπορική εταιρεία επαίνεσε το πλήρωμα για την ψύχραιμη και επαγγελματική διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στην πτήση BW005. Από την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου προέκυψε ότι είχε ζητηθεί ιατρική υποστήριξη κατά την άφιξη, ενώ ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε ότι το μωρό θα μπορούσε να πάρει το όνομα «Κένεντι», επειδή η πτήση προσγειώθηκε στο JFK. Η Caribbean Airlines διευκρίνισε επίσης ότι δεν κηρύχθηκε επίσημα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το κρίσιμο σημείο για την υπηκοότητα

Το βασικό νομικό ερώτημα αφορά την ακριβή θέση του αεροσκάφους τη στιγμή του τοκετού. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος μετανάστευσης Μπραντ Μπερνστάιν, αν το μωρό γεννήθηκε ενώ το αεροπλάνο είχε ήδη εισέλθει στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε, βάσει της 14ης Τροπολογίας και των σχετικών κανονισμών, θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτόματα Αμερικανός πολίτης. Αν όμως η γέννηση έγινε λίγα λεπτά νωρίτερα, εκτός αμερικανικού εναέριου χώρου, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή πρόκειται για μια γκρίζα ζώνη, όπου κάθε λεπτό μπορεί να έχει σημασία. Ο ίδιος ο Μπερνστάιν σημειώνει ότι η ακριβής τοποθεσία του αεροσκάφους την ώρα της γέννας είναι το στοιχείο που θα κρίνει αν υπάρχει δικαίωμα αυτόματης αμερικανικής υπηκοότητας.

Σπάνιο περιστατικό με ιδιαίτερο νομικό βάρος

Οι γεννήσεις εν πτήσει παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες. Στοιχεία που επικαλείται το Sky News αναφέρουν ότι από το 1929 έως το 2018 καταγράφηκαν μόλις 74 βρέφη που γεννήθηκαν σε πτήσεις, με τα 71 να επιζούν του τοκετού. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιες περιπτώσεις τραβούν όχι μόνο το ενδιαφέρον των επιβατών και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και νομικών που ασχολούνται με ζητήματα υπηκοότητας και μετανάστευσης.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει σε εγκύους να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση έως το τέλος της 32ης εβδομάδας κύησης, ενώ από την 32η έως την 35η εβδομάδα απαιτείται ιατρική έγκριση. Μετά την 35η εβδομάδα, η μετακίνηση δεν επιτρέπεται. Η ακριβής εβδομάδα κύησης της επιβάτιδας δεν έχει γίνει γνωστή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



