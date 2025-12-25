Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν διάσημο σεφ και ένα κοκτέιλ υγρού αζώτου σημειώθηκε σε εταιρική χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Μόσχα, με έναν 38χρονο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
25 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος άνδρας στη Μόσχα, μετά την κατανάλωση κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εταιρικής εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov («Game of Tables»), όπου ένας γνωστός σεφ πραγματοποιούσε θεαματική επίδειξη μοριακής γαστρονομίας, χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ με υγρό άζωτο – ουσία που χρησιμοποιείται επαγγελματικά για την άμεση κατάψυξη τροφίμων, αλλά θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί πλήρως. Οι καλεσμένοι φέρεται να μην είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους, ενώ ο σεφ φέρεται να ενθάρρυνε τον άνδρα να πιει άμεσα το ποτό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο 38χρονος, ονόματι Σεργκέι, εμφανίζεται να πίνει το κοκτέιλ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να πιάνει το στομάχι του από έντονο πόνο, πριν καταρρεύσει μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία μετατροπή σε αέριο μέσα στο σώμα του, με αποτέλεσμα απότομη αύξηση της εσωτερικής πίεσης και ρήξη στομάχου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης.

Παρότι έχει επανακτήσει τις αισθήσεις του, η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το υγρό άζωτο βράζει βίαια σε θερμοκρασία δωματίου και, αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί πλήρως, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο, καθώς ο όγκος του αυξάνεται έως και εκατό φορές μέσα στο σώμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
19:24 Αταλάντη: Βανδαλισμός σε ΑΤΜ ανήμερα των γιορτών – Με πέτρα το έθεσε εκτός λειτουργίας ΦΩΤΟ
19:12 Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Απαντήσεις αναζητούν από το smartwatch
19:00 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα
18:48 Τοξικοί συγγενείς στις γιορτές; Πότε και πώς πρέπει να βάλεις όρια, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά
18:38 Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με πυροβολισμούς στο Μπόντεν – Πολλοί τραυματίες, ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία
18:36 Βαρθολομαίος: «Η πίστη να επουλώνει πληγές, όχι να τροφοδοτεί πολέμους»
18:24 Καταδίωξη-θρίλερ στο Ίλιον: 12χρονος και 13χρονος έκλεψαν μηχανή – Ερευνάται σύνδεση με συμμορία ΒΙΝΤΕΟ
18:15 Αγρίνιο: Φωτιά σε σοφίτα από καμινάδα ανήμερα των Χριστουγέννων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής BINTEO
18:12 Λέρος: Χριστούγεννα με χαλάζι – «Άσπρισε» το Λακκί, σε επιφυλακή ο Δήμος
18:00 Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Έγινε η αρχή με 30.000 ωφελούμενους
17:48 Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Η εταιρία που σκότωσε 57 αθώους»
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ