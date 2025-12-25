Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος άνδρας στη Μόσχα, μετά την κατανάλωση κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εταιρικής εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov («Game of Tables»), όπου ένας γνωστός σεφ πραγματοποιούσε θεαματική επίδειξη μοριακής γαστρονομίας, χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ με υγρό άζωτο – ουσία που χρησιμοποιείται επαγγελματικά για την άμεση κατάψυξη τροφίμων, αλλά θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί πλήρως. Οι καλεσμένοι φέρεται να μην είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους, ενώ ο σεφ φέρεται να ενθάρρυνε τον άνδρα να πιει άμεσα το ποτό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο 38χρονος, ονόματι Σεργκέι, εμφανίζεται να πίνει το κοκτέιλ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να πιάνει το στομάχι του από έντονο πόνο, πριν καταρρεύσει μπροστά στους παρευρισκόμενους.

🚨⚡️ Man transferred to intensive care after his stomach explodes from drinking a cocktail with liquid nitrogen. -: The chef served the drink before the gas had fully evaporated.pic.twitter.com/BubYlKrVqG — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 24, 2025

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία μετατροπή σε αέριο μέσα στο σώμα του, με αποτέλεσμα απότομη αύξηση της εσωτερικής πίεσης και ρήξη στομάχου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης.

Παρότι έχει επανακτήσει τις αισθήσεις του, η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το υγρό άζωτο βράζει βίαια σε θερμοκρασία δωματίου και, αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί πλήρως, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο, καθώς ο όγκος του αυξάνεται έως και εκατό φορές μέσα στο σώμα.

