«Μου έδειξαν μια φωτογραφία με έναν άνδρα που με βίαζε», συγκλονίζει η Ζιζέλ Πελικό
11 Φεβ. 2026 10:45
Pelop News

Στη Γαλλία η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη, καθώς έπεσε θύμα βιασμού περίπου 200 φορές με τον άνδρα της να κρύβεται πίσω από τη φρίκη.

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε στους New York Post για τον βιασμό της στην υπόθεση που πάγωσε τους πάντες στη Γαλλία.

«Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του ένα πάκο από φακέλους. Μου είπε “κυρία Πελιικό αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει”. Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά», περιέγραψε η Πελικό.

Στη συνέχεια άρχισε να περιγράφει στις δραματικές στιγμές. «Τον ρώτησα “τι συμβαίνει;” και μου είπε “δείτε αυτό τον πάκο” αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε “αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;” και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα που με βίαζε. Εγώ είπα “δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε “αυτή είστε εσείς”. Εγώ απάντησα “όχι” και άρχισα να έχω αμφιβολίες. Τότε αυτός μου είπε ξανά “αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς“. Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα “όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζιζέλ Πελικό πάγωσε όταν έμαθε ποιος είναι πίσω απο τη φρίκη που βίωνε. «Ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές».


Η Πελικό περιγράφει στη δημοσιογράφο πως αντέδρασε όταν έμαθε την πλήρη αλήθεια. «Εγώ του είπα “αυτό είναι αδύνατο”, ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά» καταλήγει η Ζιζέλ Πελικό. Τα όσα περιέγραψε θα δημοσιευτούν το προσεχές Σάββατο, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Η Χαρά της Ζωής».

