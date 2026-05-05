Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί επανήλθε με σκληρή ρητορική για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας ότι η Άγκυρα δεν σκοπεύει να κάνει πίσω από τις διεκδικήσεις της.

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε ευθέως την ειρήνη με τη στρατιωτική ετοιμότητα, την αποτρεπτική ισχύ και τη συνοχή στο εσωτερικό της Τουρκίας, προβάλλοντας μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία η διπλωματία εξαρτάται πρωτίστως από τη δύναμη στο πεδίο.

«Η πολιτική της ειρήνης δεν μπορεί να ασκείται μόνο με καλή πρόθεση. Απαιτεί ισχύ, προετοιμασία, αποτρεπτική ικανότητα και ένα στιβαρό εσωτερικό μέτωπο. Όποιος δεν έχει δύναμη στο πεδίο, αποδυναμώνεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όποιος διαθέτει εύθραυστη οικονομία, έχει περιορισμένο διπλωματικό πεδίο δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του κινήθηκε στη γνωστή γραμμή των απειλών και των προειδοποιήσεων, με τον Μπαχτσελί να υποστηρίζει ότι η στάση της Τουρκίας υπέρ της ειρήνης δεν πρέπει να εκληφθεί ως ανοχή απέναντι σε τετελεσμένα.

Όπως είπε, η Άγκυρα θα παραμείνει αποφασιστική απέναντι σε κάθε κίνηση που, κατά την τουρκική πλευρά, αγνοεί τα συμφέροντά της στις θαλάσσιες ζώνες. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο».

Στο στόχαστρο Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος και Ισραήλ

Στη συνέχεια, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί έστρεψε τα πυρά του στις περιφερειακές συνεργασίες που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, στοχοποιώντας τις επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο και Ισραήλ.

Ο εθνικιστής ηγέτης υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για τη δημιουργία κέντρου ασφάλειας και ενέργειας στην περιοχή συνιστούν προσπάθεια «περικύκλωσης» της Τουρκίας, υιοθετώντας ξανά τη ρητορική περί κινήσεων εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων.

«Οι επαφές της Γαλλίας, της Ελλάδας, της διοίκησης του Νότου και του Ισραήλ για τη δημιουργία ενός κέντρου ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Εάν αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν στον περιορισμό των Τουρκοκυπρίων ή στη δημιουργία τετελεσμένων εις βάρος της Τουρκίας, δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μείνουμε αδιάφοροι», δήλωσε.

Η αναφορά του στις συγκεκριμένες συνεργασίες εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να παρουσιάσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο ως κινήσεις αποκλεισμού της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Επίθεση στον Μακρόν και στη Γαλλία

Ο Μπαχτσελί επιτέθηκε και προσωπικά στον Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον για «ναπολεόντειες φιλοδοξίες» και για «αποικιοκρατικά κατάλοιπα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία, παρασυρόμενη από «ιστορικά συμπλέγματα», μετατρέπεται σε εργαλείο αντιτουρκικών υπολογισμών. Μάλιστα, υποστήριξε ότι αυτή η στάση ζημιώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν επιχείρησε να συνδέσει τις γαλλικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με μια ευρύτερη αντιτουρκική στρατηγική, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στο Παρίσι.

Η Κύπρος ως «βάθος ασφάλειας» της Τουρκίας

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε το Κυπριακό, το οποίο ο Μπαχτσελί παρουσίασε όχι ως ζήτημα διεθνούς νομιμότητας και διαλόγου, αλλά ως «στρατηγική μνήμη του τουρκικού έθνους» και «βάθος ασφάλειας» της Τουρκίας.

Ο ίδιος αμφισβήτησε ευθέως το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί, χρησιμοποιώντας τη γνωστή τουρκική ορολογία περί «διοίκησης του Νότου».

«Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το εξής: το ότι η Ελλάδα κινείται με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν παράγει δίκαιο. Η συνήθεια της “διοίκησης του Νότου” να μιλά εξ ονόματος ολόκληρου του νησιού δεν δημιουργεί νομιμότητα. Η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα διαπραγματευτικό ζήτημα ή ένας φάκελος διπλωματίας», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή κινείται στη γραμμή αμφισβήτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον Μπαχτσελί να επιχειρεί να παρουσιάσει την Κύπρο ως ζήτημα άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια και την ισχύ της Τουρκίας.

Ενόχληση για γη, ιδιοκτησίες και δημογραφία

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αναφέρθηκε και στις οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο, καθώς και στην ιδιοκτησία γης, εκφράζοντας έντονη ενόχληση για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τη δημογραφική ισορροπία σε στρατηγικές περιοχές.

Όπως υποστήριξε, τα ζητήματα αυτά αποτελούν «εθνικό ζήτημα» για την Τουρκία. Κατά την προσέγγισή του, η γη στο νησί δεν είναι απλώς ένας τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά «τεκμήριο κυριαρχίας» που η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να προστατεύσει.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη ρητορική με την οποία η τουρκική πλευρά συνδέει το Κυπριακό όχι μόνο με τη διπλωματία, αλλά και με ζητήματα ελέγχου, ασφάλειας και κυριαρχίας.

Αναφορές σε Γάζα και Λίβανο

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Μπαχτσελί χρησιμοποίησε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να απευθύνει έμμεση προειδοποίηση προς όσους Τουρκοκύπριους υποστηρίζουν μια λύση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Επικαλούμενος την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, επιχείρησε να παρουσιάσει την απουσία κράτους και εγγυήσεων ως υπαρξιακό κίνδυνο για έναν λαό.

«Όσοι εξακολουθούν να παρασύρονται από τον ρομαντισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί, οφείλουν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τις ανατολικές ακτές και να μελετήσουν με περίσκεψη όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Θα διαπιστώσουν τι κοστίζουν σε έναν λαό η απουσία κράτους και η έλλειψη εγγυήσεων», είπε.

Καταλήγοντας, ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η ασφάλεια και το μέλλον των Τουρκοκυπρίων «δεν μπορούν να αφεθούν σε καμία διπλωματική αυταπάτη», επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα προστατεύσει το παράνομο μόρφωμα στα κατεχόμενα, χωρίς να εξαρτά τα συμφέροντά της από την έγκριση της διεθνούς κοινότητας.

