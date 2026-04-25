Ερντογάν: Απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις επιθέσεις σε σχολεία

Ο Ναζίφ Γιλμάζ αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί, μετά τις επιθέσεις που οδήγησαν την τουρκική κυβέρνηση να προαναγγείλει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

25 Απρ. 2026 18:12
Pelop News

Ο Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας της Τουρκίας, μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων.

Η απόφαση του Τούρκου προέδρου δημοσιεύθηκε σε προεδρικό διάταγμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στον απόηχο των περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τουρκική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι επιθέσεις σε σχολεία που σόκαραν την Τουρκία

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε σε σχολείο του Καχραμάνμαρας, όπου έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν οκτώ μαθητές, ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα. Ο πατέρας του, πρώην διοικητής της αστυνομίας, συνελήφθη.

Σε δεύτερο περιστατικό, στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Περιορισμούς στην οπλοκατοχή προαναγγέλλει η κυβέρνηση

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρό σοκ στην Τουρκία και άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία και την οπλοκατοχή.

Μετά τα περιστατικά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην εισαγωγή περιορισμών στην οπλοκατοχή.

Η αποπομπή του υφυπουργού Παιδείας έρχεται σε αυτό το κλίμα πίεσης, καθώς η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει πολιτικά και θεσμικά στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Κλείσιμο ματιού στον έφηβο εαυτό: Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο φόβος κάθε είδους
19:48 Καιρός: Βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, γενικά αίθριος στην υπόλοιπη χώρα
19:36 Όρμπαν: Παραδίδει την έδρα του στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας
19:24 Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ
19:12 Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
19:00 Αθήνα: Σύλληψη 19χρονου, που επιχείρησε να εισάγει κάνναβη με δέμα για να την διακινήσει
18:48 Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που ο άνδρας επιχείρησε να εισβάλει με αεροβόλο
18:36 Ο Μακρόν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου, η Γαλλία θα επενδύσει περισσότερα, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Χανιά: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγιάς
18:12 Ερντογάν: Απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις επιθέσεις σε σχολεία
18:00 «Το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιείται», ως την ώριμη δύναμη της επόμενης ημέρας βλέπει το Κίνημα ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης
17:51 Ζώδια σήμερα: Ο Ουρανός στους Διδύμους φέρνει μεγάλες ανατροπές
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ