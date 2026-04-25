Ο Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας της Τουρκίας, μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία που σημειώθηκαν τον Απρίλιο και προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων.

Η απόφαση του Τούρκου προέδρου δημοσιεύθηκε σε προεδρικό διάταγμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στον απόηχο των περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τουρκική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

President Recep Tayyip Erdogan has dismissed Turkey’s deputy education minister after two school shootings that left nine people dead, according to the official gazette. https://t.co/mEvrxdLY7P — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 25, 2026

Οι επιθέσεις σε σχολεία που σόκαραν την Τουρκία

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε σε σχολείο του Καχραμάνμαρας, όπου έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν οκτώ μαθητές, ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα. Ο πατέρας του, πρώην διοικητής της αστυνομίας, συνελήφθη.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη

Σε δεύτερο περιστατικό, στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

«Να είστε έτοιμοι»: Τα απειλητικά μηνύματα του 19χρονου πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας

Περιορισμούς στην οπλοκατοχή προαναγγέλλει η κυβέρνηση

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρό σοκ στην Τουρκία και άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία και την οπλοκατοχή.

Μετά τα περιστατικά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην εισαγωγή περιορισμών στην οπλοκατοχή.

Η αποπομπή του υφυπουργού Παιδείας έρχεται σε αυτό το κλίμα πίεσης, καθώς η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει πολιτικά και θεσμικά στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιθέσεις.

